蔡琴隔3年重登舞台飆唱20首歌 見歌迷興奮像見男友

蔡琴一首首唱著動人老歌，和台下觀眾打成一片。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡琴日前一連3天在台北國際會議中心舉辦「就是要好新琴」演唱會，65歲的她展現過人體力，飆唱20首歌，還小秀自彈自唱。演唱會因疫情 延期3個月，蔡琴開場難掩興奮說：「這疫情後，我學會最好的一件事是害怕、壞心眼會傳染，但不要忘了，好心情也會傳染。」總彩時，她還以「見男朋友」的心情形容相隔3年登上舞台和歌迷相會的感受。

演唱會包含懷舊、電影 、民歌及文青等經典四大段歌曲，透過八人編制的樂隊及蔡琴優雅美嗓，帶領歌迷進入時光機。她開場以一襲咖啡 金亮片套裝，化身爵士女伶唱著「等著你回來」、「南屏晚鐘」，胸前看似深V開到肚臍，造型突破過往尺度，但其實是內加襯衣的效果。

除了延期，蔡琴先前更忍痛取消台中、高雄兩場，歌迷等了又等，唱完「新不了情」，蔡琴忍不住情緒大哭。她紅著眼說：「謝謝大家，我想主要的凶嫌是薩克斯風手吹得太好了，唱這首歌這麼多次，我盡量告訴自己不要哭，結果結尾洶湧出來。」一向幽默的她也不忘自誇：「都3年過去了，我還是這麼漂亮，這疫情之下我們的處境都一樣，讓我們這群平安得福的人，給正在努力突破確診的朋友一個痊癒的掌聲。」

蔡琴唱完「新不了情」後，忍不住情緒而大哭。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡琴也帶來「海上花」、「最後一夜」，鮮少在台上自彈自唱的她還露一手，演唱英文老歌「DONNA DONNA」；她連喝水也能神來一句：「知道世界上什麼動物可以像我這樣當眾喝水嗎？國際巨星！」還偷酸好友：「我不會像陳文茜一樣不承認是老女人，我就是老女人。」笑說：「我不僅要當老女人，我還要當國際巨星。」