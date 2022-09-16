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蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光

記者梅衍儂／即時報導
蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡琴16日起一連3天在台北國際會議中心開唱，65歲的她展現過人體力，飆唱20首歌，還小秀一手自彈自唱，演唱會因疫情延期3個月，她開場難掩興奮說：「這疫情後，我學會最好的一件事是害怕、壞心眼會傳染，但不要忘了，好心情也會傳染。」總彩時還以「見男朋友」的心情形容相隔3年登上舞台和歌迷相會的感受。蔡琴三場演出開出九成佳績，票房收入共3000萬台幣。

演唱會包含懷舊、電影、民歌及文青等經典歌曲4大段，透過8人編制的樂隊及蔡琴優雅美嗓帶領歌迷進入時光機。她開場以一襲咖啡金亮片套裝，化身爵士女伶唱著「等著你回來」、「南屏晚鐘」，胸前深V開到肚臍，造型突破過往尺度，內加襯衣做好保護措施。

蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）

除了延期，蔡琴先前更忍痛取消台中、高雄兩場，歌迷等了又等，唱完「新不了情」，蔡琴忍不住情緒大哭，她紅著眼說：「謝謝大家，我想主要的兇嫌是薩克斯風手吹得太好了，唱這首歌這麼多次，我盡量告訴自己不要哭，結果結尾洶湧出來。」一向幽默的她也不忘自誇：「都3年過去了，我還是這麼漂亮，這疫情之下我們的處境都一樣，讓我們這群平安得福的人，給正在努力突破確診的朋友一個痊癒的掌聲。」

蔡琴也帶來「海上花」、「最後一夜」，鮮少在台上自彈自唱的她還露一手，演唱英文老歌「DONA DONA」；她連喝水也能神來一句：「知道世界上什麼動物可以像我這樣當眾喝水嗎？國際巨星！」還偷酸好友：「我不會像陳文茜一樣不承認是老女人，我就是老女人。」笑說：「我不僅要當老女人，我還要當國際巨星。」

蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡琴一連三天開唱。（記者沈昱嘉／攝影）

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