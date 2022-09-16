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陳柏霖跨行藝廊 藏品前進羅浮宮

記者黃保慧／綜合報導
陳柏霖(右)收藏的藝術品在巴黎羅浮宮中展出。（圖：無敵影業提供）
陳柏霖(右)收藏的藝術品在巴黎羅浮宮中展出。（圖：無敵影業提供）

台灣男星陳柏霖不只電影、戲劇、節目成績優異，熱愛生活的他，私下也不間斷發展斜槓事業，陳柏霖2021年底終於實現創立藝廊的夢想，「Whimsy Works奇想會」在台北東區開幕，讓陳柏霖成功斜槓，成為一名藝廊老闆。

藝廊名稱「Whimsy Works奇想會」主要是來自 Whimsy 一詞，語譯為「奇思妙想」，陳柏霖希望突破傳統藝廊以藝術裝飾品為主的框架，將生活各個面向，五感能體驗到的「美」，呈現給觀眾們。據悉他多年前便有了開設藝廊的想法，在疫情期間加速落實了這個念頭，在前後約莫一年的籌備期終於夢想成真。

陳柏霖說：「我希望搭建一個平台，透過自己的精挑細選，引進海外有趣的新銳藝術家，介紹給台灣民眾。」而更重要的是，「同時也希望藉此讓台灣的年輕藝術家有個舞台，被更多人看見。」也希望透過「Whimsy Works奇想會」穿針引線，把台灣藝術家推至海外國家辦展、發光發熱。

陳柏霖收藏的畫作「藍花 Perennial」本月起在巴黎羅浮宮展出，說到陳柏霖和作者彭柏碩的淵源，最初是因為陳柏霖的時裝品牌「ANOWHEREMAN」多年前在上海時裝周秀服的合作而與彭柏碩結緣，經過幾年後，他再度與彭柏碩相遇，彭柏碩已是藝術家的身分，又在陳柏霖的藝廊辦了個展，是非常難得的緣分。

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