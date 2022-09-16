「婚禮歌手」被指抄襲 黃子佼槓上吳宗憲
今年金鐘獎綜藝類入圍名單出爐，幾家歡樂幾家愁，金鐘常勝軍吳姍儒今年摃龜，她出席TVBS「萌寵明星粗乃玩」記者會，表示不會難過，反而很期待黃子佼、曾寶儀和小S同台，爸爸吳宗憲被問及金鐘話題，則又語出驚人，指黃子佼和Lulu主持的「婚禮歌手」是抄襲國外，黃子佼則轉述製作人說法，表示沒有參考任何國外節目，火藥味頗濃。
吳姍儒是金鐘常客，出道6年拿過3座，今年完全沒入圍，表示不難過，「這就像肺炎一樣，得過了就拿下無敵星星。」同輩的Lulu年年入圍，至今沒拿過獎，吳姍儒看好Lulu「我覺得她今年贏面很大」，Lulu出席品牌活動，卻說對拿獎沒信心，還自曝跟也是摃龜多年終於拿下台語歌王的許富凱要開光內褲，期望能沾沾好運。
吳宗憲、KID和坤達出席「綜藝玩很大」8周年記者會，吳宗憲和KID今年以「綜藝玩很大」入圍金鐘益智與實境節目主持人獎，吳宗憲坦言沒有特別關心對手還有誰，更直指黃子佼主持的「婚禮歌手」是抄襲國外，但隨後緩頰「沒關係，這也無傷大雅」，得知小S以「熙娣想聊」入圍，他說「我連她回來演藝圈都不知道」，一旁的KID說吳宗憲沒有過問圈內事，吳宗憲也形容自己是「圈內的圈外人」，早對演藝圈置身事外。
黃子佼對此則回應「事實上憲哥做過那麼多節目，不可能每個節目每個單元都是原創，但是至少主持人部分，我們都是當天每一字每一句都是原創，都是照自己的主持邏輯講出來，所以還是要有點本事。」也轉述製作人說法，強調並沒有參考任何國外節目。他稍晚並在臉書發文，透露當年和吳宗憲搭檔主持，現在則常在金鐘前夕互相鬥嘴，「若他自稱是圈內的圈外人，那媒體何不就別再問他了。」為今年金鐘獎再添話題。
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