我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

「華燈初上」入圍金鐘11獎 林心如最想當視后

記者楊起鳳／綜合報導
林心如坦言最想抱走金鐘視后。（記者王聰賢／攝影）
林心如坦言最想抱走金鐘視后。（記者王聰賢／攝影）

夯劇「華燈初上」今年入圍第57屆金鐘獎11項大獎，總製作人林心如日前偕導演連奕琦及編劇杜政哲出席入圍主創茶敘，分享入圍心情。從影27年的林心如，一路從偶像變成實力派全方位演員，她自認始終很努力，問及若「戲劇節目獎」和「女主角獎」只能選擇一個，林心如誠實笑說：「女主角好了，節目大家都知道很好嘛，女主角還沒有拿過。」

林心如表示：「超開心入圍11項， 一開始很緊張，聽說技術獎只入圍1項，覺得很遺憾，好險最後演員都入圍了，今年競爭太激烈，幕前幕後實力都強，相信觀眾可以看出來我們的誠心和誠意。」對於和楊謹華一起入圍，林心如表示自己也是這樣期待的，也抱持著兩位一起得獎的希望，至於以兩部作品入圍女主角的勁敵謝盈萱，林心如笑說：「我有看『俗女』，也是得獎常勝軍，所以壓力很大。」

林心如至今還在拚工作，笑認還沒準備今年的紅毯戰袍，至於家人，她笑說霍建華也在入圍公布當天道過恭喜，但小朋友卻不知情，林心如說：「小朋友連我是做什麼的都不知道，只知我在電視上班。」

編劇杜政哲。（記者王聰賢／攝影）
編劇杜政哲。（記者王聰賢／攝影）

編劇杜政哲是入圍常勝軍，今年第6度入圍，他說拿過獎也當過評審，認為得獎要天時地利人和，他這次平常心，希望把好運分給演員。對林心如與楊謹華誰的角色得獎機率高？杜政哲說：「以編劇角度看，羅雨儂跨度比較高，角色有起伏，而蘇媽媽第1季密度比較高，之後都以倒敘手法演出，所以羅雨儂的角色會更難一點。」他也透露4年前和林心如討論劇本時，就敲定由林心如演出Rose媽媽，從頭到尾沒變過。

入圍導演獎的連奕琦被問及是否有信心，謙虛表示：「看過其他作品，其實對自己沒有太大的期待，信心不能說沒有，但其他導演也是認識的朋友，比較希望演員得獎，我就開心了。」導演也透露林心如演「華燈」，最讓他驚豔的反而是沒講話、發呆的戲，他認為Rose較被動，最精采的反而都是過場戲，沒有在做什麼的表情表演，讓他驚豔林心如真的很會演戲。

導演連奕琦。（記者王聰賢／攝影）
導演連奕琦。（記者王聰賢／攝影）

林心如 入圍 導演

上一則

艾美獎插曲…「長矛射向觀眾席」 蜘蛛人飛撲救了他的命

下一則

劉詩詩新戲番位爭輸「長歌行」男星？粉絲站氣到罷工

延伸閱讀

「華燈」團隊推新劇 修杰楷首擔製作：要向林心如看齊

「華燈」團隊推新劇 修杰楷首擔製作：要向林心如看齊
林心如新戲開鏡 組金鐘團打造下一個巔峰

林心如新戲開鏡 組金鐘團打造下一個巔峰
林心如入圍金鐘後新戲不演了「有生之年」再邀吳慷仁

林心如入圍金鐘後新戲不演了「有生之年」再邀吳慷仁
金鐘視后 謝盈萱雙入圍 林心如、楊謹華對決

金鐘視后 謝盈萱雙入圍 林心如、楊謹華對決

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口