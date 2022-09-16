「華燈初上」入圍金鐘11獎 林心如最想當視后

林心如坦言最想抱走金鐘視后。（記者王聰賢／攝影）

夯劇「華燈初上」今年入圍 第57屆金鐘獎11項大獎，總製作人林心如 日前偕導演 連奕琦及編劇杜政哲出席入圍主創茶敘，分享入圍心情。從影27年的林心如，一路從偶像變成實力派全方位演員，她自認始終很努力，問及若「戲劇節目獎」和「女主角獎」只能選擇一個，林心如誠實笑說：「女主角好了，節目大家都知道很好嘛，女主角還沒有拿過。」

林心如表示：「超開心入圍11項， 一開始很緊張，聽說技術獎只入圍1項，覺得很遺憾，好險最後演員都入圍了，今年競爭太激烈，幕前幕後實力都強，相信觀眾可以看出來我們的誠心和誠意。」對於和楊謹華一起入圍，林心如表示自己也是這樣期待的，也抱持著兩位一起得獎的希望，至於以兩部作品入圍女主角的勁敵謝盈萱，林心如笑說：「我有看『俗女』，也是得獎常勝軍，所以壓力很大。」

林心如至今還在拚工作，笑認還沒準備今年的紅毯戰袍，至於家人，她笑說霍建華也在入圍公布當天道過恭喜，但小朋友卻不知情，林心如說：「小朋友連我是做什麼的都不知道，只知我在電視上班。」

編劇杜政哲。（記者王聰賢／攝影）

編劇杜政哲是入圍常勝軍，今年第6度入圍，他說拿過獎也當過評審，認為得獎要天時地利人和，他這次平常心，希望把好運分給演員。對林心如與楊謹華誰的角色得獎機率高？杜政哲說：「以編劇角度看，羅雨儂跨度比較高，角色有起伏，而蘇媽媽第1季密度比較高，之後都以倒敘手法演出，所以羅雨儂的角色會更難一點。」他也透露4年前和林心如討論劇本時，就敲定由林心如演出Rose媽媽，從頭到尾沒變過。