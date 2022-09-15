女兒逼問為何要嫁給許雅鈞 小S錄影現場崩潰了

小S自曝女兒問她為何要嫁給老公許雅鈞。（圖：東森提供）

台灣女星甄莉、梁佑南首度帶女兒一起上「小姐不熙娣」，主持人小S 分享，因為她在追韓劇 時會不斷稱讚劇中的演員帥，女兒就會問她：「媽媽妳那麼喜歡帥哥，為什麼要嫁給爸爸？而且他鼻子這麼大。」小S立刻護航反駁：「爸爸也蠻帥的吧！」還不忘強調鼻頭大對男人來說是一種財富的象徵。但她女兒並不滿意這個答案，繼續嫌棄許雅鈞：「可是我覺得他皮膚有凹洞。」面對女兒對老公的各種批評，小S最後忍不住崩潰：「妳不要再講了，妳再講會影響我對他的觀感。」全場笑翻。

將老公視為偶像的梁佑南，不允許女兒跟她愛上同一個偶像，還嗆聲：「這是我唯一的男人，跟我搶幹嘛！」在大家開玩笑吐槽完各自的老公後，梁佑南這突然對老公的崇拜反應，讓全場傻眼。不只好姐妹甄莉開酸：「妳真的很會幫妳老公做面子耶！」連小S也不滿虧她：「妳這樣把我們陷害的很深耶！難怪妳都演壞女人！」

梁佑南急忙喊冤，認為對她而言平常就是工作跟家裡來回，和老公相識相愛20幾年，「他（老公）有他每個階段的美。」吐露對老公的滿滿愛意。梁佑南也解釋會吃女兒的醋，是因為28歲的方琦，到錄影當天早上依舊睡在他們夫妻倆中間，醋勁大發的她激動反問所有人：「討不討人厭？是不是該公審？！」甄莉笑回：「總比他去睡女兒房間好吧！」眾人笑翻。