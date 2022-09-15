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曾寶儀、曾國城… 金鐘獎主持卡司曝光

記者李姿瑩、林怡秀／綜合報導
唐綺陽(右)和曾寶儀分別主持今年的電視金鐘綜藝場和戲劇場。（圖：三立提供）
唐綺陽(右)和曾寶儀分別主持今年的電視金鐘綜藝場和戲劇場。（圖：三立提供）

第57屆電視金鐘獎分成兩天頒獎，挑戰將綜藝和戲劇獎項分家，主持卡司日前正式曝光，由曾國城和唐綺陽主持綜藝類，戲劇類主持則由曾寶儀擔綱。曾寶儀剛從威尼斯返台，她堪稱是今年電視金鐘獎最忙碌的藝人，不但是綜藝類的入圍者，同時還是戲劇類主持人，經紀人透露她已開始瘋狂看劇，為主持做足準備。

另外第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於10月15日在國父紀念館舉辦，今年主持人由廣播金鐘常客邵大倫與陳明珠攜手主持。邵大倫在記者會中開出支票，保證典禮當天要瘦6公斤，目前體重則是87公斤，他之前一聽到要主持典禮，立刻就先去肚子埋線減肥，笑說：「還真有用耶！」而兩人一個天生喜感，一個亮麗大方，邵大倫也希望今年廣播金鐘典禮不走保守路線，更要綜藝化讓廣播人開心。

陳明珠今年沒有報名廣播金鐘，她一開始就告訴爸媽不要看入圍公布記者會，讓媽媽有點難過，不過她安慰媽媽說會用另一種形式參加金鐘獎，老闆黃子佼則交代她亮麗登場就好，不走搞笑路線就不要勉強自己，邵大倫也說收到黃子佼的訊息，說「明珠拜託你了！」而陳明珠現在不擔心怯場或典禮當天發生臨時狀況，她最擔心就是確診，所以除了工作之外根本不敢出門。

入圍 支票

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