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溫昇豪夜會李杏？ 隋棠力挺「前老公」

記者陳慧貞／綜合報導
溫昇豪被爆夜會女星，老搭檔隋棠表示相信他。 （記者吳致碩／攝影）
溫昇豪被爆夜會女星，老搭檔隋棠表示相信他。 （記者吳致碩／攝影）

台灣男星溫昇豪被爆夜會李杏傳曖昧，兩人所屬經紀公司伊林娛樂回應，當晚是為新劇「整外春秋」開例行會議，撇清外界傳聞，而過去曾與溫昇豪合作過「犀利人妻」的隋棠，針對此事，一臉保證：「我非常相信他的說法」。

溫昇豪被爆夜會女星，老搭檔隋棠表示相信他。（取材自Instagram）
溫昇豪被爆夜會女星，老搭檔隋棠表示相信他。（取材自Instagram）

隋棠日前出席嬰幼兒用品代言活動，恰巧「犀利人妻」中的出軌老公「瑞凡」溫昇豪爆出緋聞，她坦言自己不是當事人，但因「犀利人妻」後，彼此還合作過戲，私下交情不錯，據她所知，對方近期正投入戲劇製作，平常還要忙著開會籌備，所以相信對方所言「開例行編劇會議」，並透露「我知道昇豪哥跟另一半也是非常信任彼此的」。

溫昇豪17歲時就認定老婆「小君」，從交往到結婚至今25年長情不變，他合作過的演員各個是赫赫有名的一線女星，卻仍自律、自制、潔身自好，絲毫未動搖，曾堅定說過：「我就是不會吃嘴邊肉。」

不少男女演員因投入角色難抽離，在朝夕相處推波助瀾下，分不清戲劇與現實，導致假戲真做，隋棠則稱：「演戲當下的確要用到真實感情，才能投入劇情中，但下了戲就是下了戲，不需要特別和對方聯絡，如果要聚會，就帶著另一半一起出席。」

隋棠笑言，最近身邊就出現一名「小情人」三歲小兒子Olie，不但長達半年經常盧她「將來要和媽媽結婚」，每天起床就會摘花放在隋棠的床頭，還鋪花瓣路，嘴甜說：「媽媽，你一直走就會找到早餐」，浪漫舉動形同追求，也不計較她已嫁給爸爸，讓隋棠費了好大一番工夫解釋，直到兒子理解為止。

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