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洪榮宏疼愛小11歲嫩妻 學會吵架先低頭

記者林怡秀／綜合報導
洪榮宏(左)與小11歲老婆張瀞云婚後感情甜蜜。（本報資料照片）
洪榮宏(左)與小11歲老婆張瀞云婚後感情甜蜜。（本報資料照片）

台灣男歌手洪榮宏參加東森實境節目「花甲少年趣旅行」，旅伴還有苗可麗、張文綺、潘君侖，他笑說這次接下實境節目是滿新的嘗試，最想回到兒時故鄉台南找老同學老朋友，他坦言接到節目邀約時一度懷疑「我可以嗎」，但又覺得可以藉工作出門旅行很新鮮，因此選擇接下挑戰，他也想帶小11歲嫩妻「小鄧麗君」張瀞云回台南，一起品嘗當地美食

洪榮宏2017年梅開三度迎娶張瀞云，結婚至今五年，感情依舊甜蜜恩愛，兩人私下也常開車旅行，問他夫妻吵架通常是誰先示好？「我後來才學會其實男女大不同，吵架就是男生要先低頭，講話不要大聲，口氣要緩下來，情緒過了也就好了，女生通常會比較需要我們去開口道歉，這樣兩個才不會僵在那邊。」

他坦言以前不懂這道理，是進了教會後才漸漸明白，「雖然我和我太太個性看起來滿文靜的，但有時也會有不同意見的時候，那就要看怎麼去調整。」至於兩人最常為了什麼吵架？答案竟是衛星導航：「我有時一個地方太久沒去，忘記怎麼走，然後跟著導航繞了一大圈，我就會開始著急，到底是左邊還右邊？她坐副駕，我請她幫我看導航，她也不會給我對的意見，後來我就不會問她了。」雖然太太對找路不在行，但他笑說，只要太太陪他開車就已足夠。

提到夫妻相處模式，他說和老婆會互相逗對方笑，兩人也很注重儀式感，情人節或生日一定會給對方驚喜，「我愛你」等情話也不可少，羞認遇到張瀞云後自己的確改變了不少，認為夫妻維繫感情的最大祕訣，就是擁有共同的信仰，摩擦也自然減少，即使鬧冷戰，一天之內就會和好，鶼鰈情深，令人稱羨。

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