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「女人我最大」歡慶20周年 藍心湄沒想得獎

記者林怡秀／​​綜合報導​
藍心湄大露事業線，慶祝節目20周年。（記者李政龍／攝影）
藍心湄大露事業線，慶祝節目20周年。（記者李政龍／攝影）

TVBS「女人我最大」歡慶20周年，台灣女星藍心湄受訪大方直言自己一集酬勞僅新台幣6萬元（約1928美元），因為錢對她來說已經不重要，賺錢也不是她主持的目的，「跟這些年輕人在一起我很自在，我存在不是價錢、是價值，我很珍惜。」她感念電視台願意培養節目，沒有因為一開始收視率極低就放棄。

「女大」開播20年，年年報名金鐘獎，卻僅在兩年前入圍過，今年還是沒得獎，藍心湄說，知道沒入圍，她反而鬆了一口氣：「因為我怕得獎，我覺得榮耀對我來說，我不會形容欸，我反而覺得跟達人、新人合作很榮幸。」認為節目做長久比較重要。她剛開始曾對節目內容覺得排斥，「我每次錄完都跟製作人講，可以不要叫女生穿低胸跳繩嗎，我好想吐，但時代不一樣了，如果我不改變就會被淘汰，如果不是因為這些年輕人，我可能就會故步自封。」

好友陳美鳳傳出新戀情，藍心湄被問到是否也有對象，她直言「我心已死」，因為她只要一談戀愛，智商就會歸零，所以乾脆不再談感情，「不要牙給（多事），我處女膜應該都長回來了。」雖然沒有親生的小孩，但她從20幾歲就開始領養國外的孩子，「我領養了7個，現在都很大了，最大的29歲，最小的7歲。」

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