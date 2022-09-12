我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

復出接下露營實境秀 羅志祥一切「從零開始」

記者李姿瑩／綜合報導
李佳穎(左起)、李玖哲、寶兒、羅志祥、洛克、鼓鼓挑戰主持露營實境節目。（圖：君鴻整合行銷提供）
李佳穎(左起)、李玖哲、寶兒、羅志祥、洛克、鼓鼓挑戰主持露營實境節目。（圖：君鴻整合行銷提供）

台灣男星羅志祥（小豬）重新出發，正式回歸綜藝節目戰場。他日前宣布接下露營實境秀「從零開始」，要和李玖哲、鼓鼓、李佳穎、宇珊、洛克一起打造夢幻度假營地。

「從零開始」近日於中部山區露營預備地開拍，藝人班底將合力從一片荒蕪的裸地開始「無中生有」。製作單位耗費巨資找來一片廢墟坡地， 節目中將呈現藝人們真實的情緒反應，每位藝人的一舉一動都會被跟拍。藝人在對節目內容一無所知的狀態下被蒙上眼罩強帶上車，開始這趟「從零開始」的旅程。

小豬也在臉書宣傳，喊話：「我們一起從零開始，敬請期待」，節目沒有腳本，只能跟隨製作單位的任務指令，現場隨機應變。官方透露，藝人班底第一天抵達目的地後，立刻接到第一項指令「開荒整地」，讓原本自信滿滿的他們難以置信，有人甚至萌生退意。

對於完全沒有開墾經驗的六個人來說，除了體力與智力是一大考驗，加上這段時間烈日直曬，讓他們合作過程中經歷了內閧、反省、溝通不良、中暑、受傷等突發狀況，默契與情誼都面臨大挑戰。「從零開始」預計明年第一季於電視及OTT平台播出。

羅志祥 臉書

上一則

李易峰嫖娼被抓 小姐爆料玩3P不舉「35歲就精力透支」

下一則

男星演完2億夯片「夏洛特煩惱」 賣茶葉蛋維生被說慘

延伸閱讀

飛北京錄節目？羅志祥傳將復出 陸粉絲激動落淚

飛北京錄節目？羅志祥傳將復出 陸粉絲激動落淚
羅志祥現身北京機場 粉絲爆哭 傳要「錄節目」疑復出

羅志祥現身北京機場 粉絲爆哭 傳要「錄節目」疑復出
紐約布魯克林貨櫃屋 不出城也能體驗豪華露營

紐約布魯克林貨櫃屋 不出城也能體驗豪華露營
露營真正意義

露營真正意義

熱門新聞

李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。圖／摘自twitter

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

2022-09-05 11:05
布蘭登費雪的演藝事業可望重振雄風。（歐新社）

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

2022-09-05 20:24
40歲范冰冰胸前大開深V，不吝展現性感。(取材自微博)

范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

2022-09-02 02:24

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年