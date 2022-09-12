復出接下露營實境秀 羅志祥一切「從零開始」

李佳穎(左起)、李玖哲、寶兒、羅志祥、洛克、鼓鼓挑戰主持露營實境節目。（圖：君鴻整合行銷提供）

台灣男星羅志祥 （小豬）重新出發，正式回歸綜藝節目戰場。他日前宣布接下露營實境秀「從零開始」，要和李玖哲、鼓鼓、李佳穎、宇珊、洛克一起打造夢幻度假營地。

「從零開始」近日於中部山區露營預備地開拍，藝人班底將合力從一片荒蕪的裸地開始「無中生有」。製作單位耗費巨資找來一片廢墟坡地， 節目中將呈現藝人們真實的情緒反應，每位藝人的一舉一動都會被跟拍。藝人在對節目內容一無所知的狀態下被蒙上眼罩強帶上車，開始這趟「從零開始」的旅程。

小豬也在臉書 宣傳，喊話：「我們一起從零開始，敬請期待」，節目沒有腳本，只能跟隨製作單位的任務指令，現場隨機應變。官方透露，藝人班底第一天抵達目的地後，立刻接到第一項指令「開荒整地」，讓原本自信滿滿的他們難以置信，有人甚至萌生退意。

對於完全沒有開墾經驗的六個人來說，除了體力與智力是一大考驗，加上這段時間烈日直曬，讓他們合作過程中經歷了內閧、反省、溝通不良、中暑、受傷等突發狀況，默契與情誼都面臨大挑戰。「從零開始」預計明年第一季於電視及OTT平台播出。