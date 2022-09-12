小S曾被太妹堵廁所 大S一句話帥氣解救

小S(左)與S媽在Podcast討論霸凌話題。（圖：金星文創提供）

台灣女星小S （徐熙娣）和S媽在最新一集的Podcast「老娘的老娘」討論霸凌 話題，小S說自己小時候內向膽小，幼稚園就有被霸凌的經驗，S媽也認同，直言小S的個性就是很容易被霸凌，小S上了國中，有天被太妹傳話要她去廁所，「那時大S 比我大一屆，她在校是風雲人物，我被叫到廁所，太妹問我在囂張什麼，覺得自己很漂亮是不是？」大S就在此時進廁所解救了她，讓她逃過一劫。

小S回憶，當時太妹一看到大S出現，馬上變得必恭必敬，大S質問「找我妹有什麼事」，太妹嚇得立刻回答「沒有沒有，我們是想跟她做朋友」，大S放話「以後要跟我妹說話，要先經過我同意」，帥氣舉動讓小S崇拜直呼「簡直是俠女」，她的國中生活也拜大S所賜，過得相當順利。

小S也說，以前有個隔壁班小流氓跑進大S班上，欺負一個年紀很大的老師，大S見義勇為，喝斥這個小流氓「要耍流氓就滾回你們班，不要在我們班欺負老師」，沒想到在畢業典禮那一天，她和大S在回家路上，突然冒出一個女生，不但扯住大S頭髮，還賞了她一巴掌，讓小S當場傻眼，「一群男生跟一個大姐頭把我們團團圍住，原來是那個小流氓的姊姊，還好附近有警察巡邏，他們才散掉。」

到家後S媽看到姊妹倆的狼狽樣，二話不說衝到學校找校長理論，S媽說：「過了兩天，家裡送來一個很豪華的水果籃，結果打開我更氣，有兩個爛掉的蘋果。」S媽打電話去對方家裡，發現對方家長還是官員，最後家長親自帶小孩來家裡道歉，事件終於落幕。