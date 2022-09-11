「華燈」團隊推新劇 修杰楷首擔製作：要向林心如看齊

台灣男星楊銘威(左起)修杰楷和張軒睿合作「此時此刻」。（圖：百聿數碼提供）

繼「華燈初上」、「百萬人推理」後，全新旗艦型華語原創影集「此時此刻」日前盛大開鏡，現場由金鐘團隊總製作人戴天易、張雅婷、單元男主角楊銘威、張軒睿出席。而在「華燈」中飾演表現亮眼的修杰楷這次也以製作人的身分親身參與每個環節，修杰楷說：「這次是以學習的身分與熟悉卻又非常專業的團隊合作，有點壓力但也很興奮！」第一次擔任製作人的他希望也能向林心如的製作「華燈初上」看齊，創下收視及獎項雙收的佳績。

「此時此刻」再次集結了「華燈初上」製作人、總導演 連弈琦及編劇杜政哲堅強陣容，融合十個不同單元主題及找來多位重量級演員共同演出。在本屆金鐘獎挑戰全項入圍 的「華燈初上」共入圍戲劇11項大獎，以戲劇節目導演獎入圍的連奕琦，同時擔任「此時此刻」的總導演，他不忘感謝大家支持與鼓勵也期待表示：「羅雨儂與蘇慶儀在戲中留下不少遺憾，希望這次能夠一起拿下女主角，牽手上台領獎！」

「華燈初上」團隊製作人戴天易與金鐘編劇杜政哲、導演連奕琦三強再次聯手打造「此時此刻」，以非典型都會愛情故事為主題，闡述「愛不只有各種形式，因為愛情本身不能被定義。」在過去兩年疫情 之下限制了人們移動的距離，在當下面對了許多生命的無常，重新審視自己和家人、朋友的關係。

本劇更特別的透過集結五位風格各異的導演來表現不同年紀、觀點與所感受的愛情，總製作人戴天易說：「『此時此刻』結合不同導演的風格拍攝，可以創造不同的火花，及用新世代觀點來傳達愛情故事，讓更多人看見愛情故事的可能性。」他也提醒「台劇在後疫情時代將面臨更多挑戰，作品不只力求精緻化，製作上必須開發更多元的產品結構與銷售管道，來面對嚴峻影視市場的瞬息萬變。」