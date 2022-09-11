我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

「華燈」團隊推新劇 修杰楷首擔製作：要向林心如看齊

記者楊起鳳／綜合報導
台灣男星楊銘威(左起)修杰楷和張軒睿合作「此時此刻」。（圖：百聿數碼提供）
台灣男星楊銘威(左起)修杰楷和張軒睿合作「此時此刻」。（圖：百聿數碼提供）

繼「華燈初上」、「百萬人推理」後，全新旗艦型華語原創影集「此時此刻」日前盛大開鏡，現場由金鐘團隊總製作人戴天易、張雅婷、單元男主角楊銘威、張軒睿出席。而在「華燈」中飾演表現亮眼的修杰楷這次也以製作人的身分親身參與每個環節，修杰楷說：「這次是以學習的身分與熟悉卻又非常專業的團隊合作，有點壓力但也很興奮！」第一次擔任製作人的他希望也能向林心如的製作「華燈初上」看齊，創下收視及獎項雙收的佳績。

「此時此刻」再次集結了「華燈初上」製作人、總導演連弈琦及編劇杜政哲堅強陣容，融合十個不同單元主題及找來多位重量級演員共同演出。在本屆金鐘獎挑戰全項入圍的「華燈初上」共入圍戲劇11項大獎，以戲劇節目導演獎入圍的連奕琦，同時擔任「此時此刻」的總導演，他不忘感謝大家支持與鼓勵也期待表示：「羅雨儂與蘇慶儀在戲中留下不少遺憾，希望這次能夠一起拿下女主角，牽手上台領獎！」

「華燈初上」團隊製作人戴天易與金鐘編劇杜政哲、導演連奕琦三強再次聯手打造「此時此刻」，以非典型都會愛情故事為主題，闡述「愛不只有各種形式，因為愛情本身不能被定義。」在過去兩年疫情之下限制了人們移動的距離，在當下面對了許多生命的無常，重新審視自己和家人、朋友的關係。

本劇更特別的透過集結五位風格各異的導演來表現不同年紀、觀點與所感受的愛情，總製作人戴天易說：「『此時此刻』結合不同導演的風格拍攝，可以創造不同的火花，及用新世代觀點來傳達愛情故事，讓更多人看見愛情故事的可能性。」他也提醒「台劇在後疫情時代將面臨更多挑戰，作品不只力求精緻化，製作上必須開發更多元的產品結構與銷售管道，來面對嚴峻影視市場的瞬息萬變。」

導演 入圍 疫情

上一則

林青霞1.4億豪宅遭燒毀 意外曝光30年傳家寶

下一則

「黑豹」查德威克癌逝2年 獲頒迪士尼傳奇獎

延伸閱讀

川普搜索案「特別主事官」 兩造各推2人角逐

川普搜索案「特別主事官」 兩造各推2人角逐
U18世界盃棒球賽在佛州 台灣今上午首戰義大利

U18世界盃棒球賽在佛州 台灣今上午首戰義大利
林心如新戲開鏡 組金鐘團打造下一個巔峰

林心如新戲開鏡 組金鐘團打造下一個巔峰
林心如入圍金鐘後新戲不演了「有生之年」再邀吳慷仁

林心如入圍金鐘後新戲不演了「有生之年」再邀吳慷仁

熱門新聞

李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。圖／摘自twitter

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

2022-09-05 11:05
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
布蘭登費雪的演藝事業可望重振雄風。（歐新社）

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

2022-09-05 20:24

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理