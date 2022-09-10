林心如新戲開鏡 組金鐘團打造下一個巔峰

吳慷仁(左起)、編劇杜政哲、導演許肇任、鄭元暢出席「有生之年」開鏡。(圖：TVBS提供)

台灣女星林心如 剛以「華燈初上」成為金鐘準視后，沉浸在入圍 的喜悅中，不忘催生新戲「有生之年」。

該劇找來同樣在本屆金鐘入圍名單榜上有名的男星吳慷仁及編劇杜政哲合作，開鏡當天三人開心的笑容藏不住、互道恭喜。對金鐘組合再度合作，林心如信心滿滿喊話：「一起努力打造下一個台劇巔峰」。

林心如和杜政哲是金鐘好搭檔，「有生之年」是兩人第三度合作，熟悉感不變，但多了更多金鐘常客助陣，包括導演 許肇任，杜與許曾合作「酸甜之味」，雙雙奪下第52屆金鐘獎最佳編劇及最佳導演。

吳慷仁以「斯卡羅」入圍本屆金鐘男配角，他剛從泰國與女友邵雨薇甜蜜度假回來，全身曬得黝黑，他表示主創團隊及卡司對自己的吸引力很大：「加上我本來就很想演家庭戲，劇中的角色就我現在的年紀去詮釋會比較游刃有餘。」 而吳慷仁之前在「華」劇演出第三性媽媽桑「寶寶」受討論，也是再度與林心如合作。