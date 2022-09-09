田馥甄抱病 開唱前20小時公告延期 自責落淚

田馥甄親上火線，為演唱會延期致歉。（本報資料照片）

女星田馥甄（Hebe）原定9日起至12日於高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡演，但日前晚間緊急公布因感冒嚴重失聲，忍痛延期一周，場次順延，直至16日至19日演出。雖有粉絲心疼、體諒，但在開演前20小時才公告延期，讓不少專程南下或請假的購票民眾氣炸；凌晨4時多田馥甄親自發文致歉：「邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起！」

田馥甄談到一發現生病時，「心都涼了，恐懼、焦慮、緊張、難過，身心沒有一刻不煎熬」，為了能盡快恢復，能想到、能做到的中西醫各種療法都多管齊下。但到了總彩排時，她發現失去大部分的聲音，儘管緊急使用類固醇急救仍無法發聲。而演唱會團隊看見她彩排情況後，直接決定要她延期演出，好好養病。

田馥甄坦言是邊看著粉絲的留言邊掉眼淚，對於造成粉絲的行程大亂，她不敢奢求大家體諒，「我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。真心希望我們都能找到安頓自己情緒的方式，在這場突如其來的意外裡得到平衡」，也承諾會好好休養，盼下周能以健康的身體、自由的狀態，讓台上台下的彼此都能享受這得來不易演出。

據悉高雄巨蛋場館一日租金 為30萬台幣（約9702美元），延期一周至少得額外燒210萬（約6萬7914美元），田馥甄與主辦單位甘願承擔巨額損失，只為帶給粉絲完美且理想演出，亦可見其誠意。田馥甄發文後，粉絲也心疼留言「加油，早日康復！我們等妳」、「馥甄，我真的捨不得妳掉眼淚。希望妳安心調養身體，我會緊緊握住我的門票，等待演唱會的到來」。