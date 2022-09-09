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英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

楊丞琳被名導揭耍大牌「糟蹋台灣人」 冷回：沒合作過

記者王郁惠／綜合報導
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

女星楊丞琳日前在中國節目提到自己因年少家境狀況沒吃過什麼海鮮，一句「其實吃海鮮是奢侈的」，讓人質疑在貶低台灣生活水平，引起台灣民眾不滿，但也有民眾看心疼她「台灣人被台灣人欺負」。而「國際橋牌社」導演汪怡昕則發文爆料，「因為她在台灣時，就先欺負了很多影視圈周邊的台灣工作人員、廠商，但在中國卻乖順得很！」再批：「這才叫台灣人欺負台灣人！」

汪怡昕發了一篇854字長文，對楊丞琳開砲，「楊會這麽討人厭，圈內人會接手炎上，主要還是做人機車，經紀人也機車，而且都有大頭病而已。年紀不大，但架子很大，所有圈內工作人員討厭的事她大概都幹了，糟蹋人的事，她也沒少幹」。她也爆料楊丞琳過去包括「對妝髮頤指氣使、對人看高不看低、耍大牌臨時的意見一堆」等作為，犀利指楊丞琳家道中落、嘗近冷暖，卻沒有培養出對人溫暖的同理心。

對此，楊丞琳的經紀人蘇先生回應：「針對我們沒有合作過、不認識的同行等沒有任何實證的隱射造謠詆毀，已嚴重損害藝人聲譽。丞琳現在及未來也仍會把本分做好，之後針對這些無的放矢的造謠也不再回應，謝謝大家。」

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