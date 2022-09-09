李康生「童話‧世界」成狼師調情女學生 法庭戰張孝全

李康生飾演狼師湯師承。（圖：傳影提供）

雙影帝張孝全、李康生主演的電影 「童話‧世界」，以狼師性侵 女學生為題材，也是導演 唐福睿根據自己律師經驗的原創劇本。在撰寫「童話・世界」關鍵角色張正煦時，唐福睿一開始就以張孝全作為人物原型，而對於選角李康生飾演狼師，監製麻生汶說：「當初會鎖定李康生，是因為我們覺得他在銀幕上的存在感和神祕感很突出，會創造出很不一樣的湯老師！」

張孝全在電影中一開始是充滿熱情、理想的菜鳥律師，經歷17年的跨度演出，中間轉變成世故老練的專業律師。他說道：「揣摩張正煦這個角色內心許多變化，甚至到最後他怎麼在面對整個事件，也有很大的灰色地帶，這個人好像是一個天秤一樣在不斷搖擺中找到平衡感。」

張孝全笑說自己全靠導演，來增加律師這個專業配備的技能加持：「由於法律條文在字眼上是錙銖必較的，所以有時候可能轉換一、兩個用詞去表演的時候，導演卻說這樣就變成完全不一樣的意思，才讓我瞭解到當律師原來這麼困難！」

張孝全(右)、李康生(左)在片中對手戲精采。（圖：傳影提供）

李康生一直以來都是和蔡明亮導演合作，演出市井小民的角色，看到劇本是反派角色，就想要嘗試，覺得可以磨練演技。李康生更提到接演角色時，看了許多相關案件的報導，也跟導演討論：到底這個角色是不是有真正意識到自己是個壞人？他也笑說：「自己是抱持著誰不入地獄，我來入地獄的想法來演這個角色的。」

但是提到自己在電影中有許多跟女學生調情的戲碼，李康生笑說：「自己對於撩妹的功力比較差，所以就是需要做一下這個功課。」