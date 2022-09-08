周蕙婚禮獻唱自曝想婚了 主動爭取新娘捧花

周蕙（後排左）驚喜現身新人的婚禮獻唱。(圖:東森提供)

台灣東森節目「婚禮歌手」由黃子佼及執行長 Lulu（黃路梓茵）主持，他們實際地為新人規劃和執行婚禮，並邀請知名歌手為新人獻唱祝歌。最新一集邀請到巨星級的美聲天后「周蕙」為新人唱祝歌，獻唱新人最愛的歌「明天我要嫁給你」，而這首歌也恰巧是周蕙收錄在最新專輯中的翻唱作品之一。周蕙在婚禮當天除了「首度」公開演唱這首歌，她更貼心地將歌詞改成「今天我要嫁給你」，讓婚禮的感人氣氛堆疊到最高點！

周蕙在節目中獻唱新人們最愛的歌曲「明天我要嫁給你」，這首歌不僅剛好是她收錄在最新翻唱專輯中的經典好歌之一，這個全新版本也是她首度公開演唱，周蕙當天還貼心將歌詞改成「今天我要嫁給你啦」，讓新娘感動到淚崩。而第二首歌，周蕙則是演唱她不敗經典中的「約定」，這首膾炙人口、傳唱度極高的情歌，讓現場賓客都陶醉在她的優美歌聲中，新郎甚至直誇周蕙：「比CD還厲害！」

唱過無數情歌的周蕙，透露自己唱過不少婚禮場，也見證過許多愛情，笑稱：「我真的很適合當婚禮歌手！」表示能為這對愛情長跑7、8年的新人送祝福，是一件很幸福的事。未婚的她也吐露想婚念頭，表示當新娘要丟捧花時，婚顧問在場誰還未婚？周蕙都想直接衝過去接捧花，坦言「看到這麼幸福的時刻，我也嚮往能遇到一個對的人。」