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狹路相逢 黃子佼、小S、曾寶儀同時入圍金鐘獎

記者葉君遠、林怡秀／綜合報導
「熙娣想聊」的小S(右)曾邀黃子佼(左)上節目。（圖：CATCHPLAY提供）
「熙娣想聊」的小S(右)曾邀黃子佼(左)上節目。（圖：CATCHPLAY提供）

黃子佼和小S（徐熙娣）、曾寶儀當年在2015年金鐘獎上一笑泯恩仇，時隔六年，三人今年同時入圍金鐘獎，其中黃子佼和小S分別以「婚禮歌手」和「熙娣想聊」，一起入圍綜藝節目主持人獎，而曾寶儀再度以「我們回家吧2」入圍生活風格節目主持人獎，看來不止今年金鐘三人重新碰頭精采，未來金鐘戰場上仍將狹路相逢。

曾寶儀(右)主持「我們回家吧」因質感極佳，入圍這屆金鐘。（圖：三立提供）
曾寶儀(右)主持「我們回家吧」因質感極佳，入圍這屆金鐘。（圖：三立提供）

小S先前曾以「康熙來了」入圍金鐘綜藝節目主持人獎，如今睽違14年入圍，她透過經紀人表示「非常開心，然後很感謝大S，當時真的是鼓勵我，讓我鼓起勇氣主持，然後也很感謝B2給我很大的空間，讓我可以做我想做的節目，雖然只是入圍，還是要感謝他們，然後我內心真的很希望可以得獎，我希望在小孩面前，狠狠地炫耀一下，讓他們知道媽媽很厲害。」而黃子佼被問到對戰小S是否有信心，則搞笑回應「我問天」。

今年的綜藝節目主持人獎項除了小S，其他多是熟面孔，包括「綜藝大熱門」的吳宗憲、「型男大主廚」的曾國城，還有「綜藝大集合」的胡瓜，另外還有「婚禮歌手」的黃子佼。其中吳宗憲和曾國城還另外以「綜藝玩很大」及「全民星攻略」入圍益智及實境節目主持人獎，另外Lulu一口氣以「綜藝大熱門」及「婚禮歌手」同時入圍綜藝節目主持人獎，已經入圍6次、還沒拿過獎的她感謝評審肯定：「每年入圍都在台下望著台上，當然很希望今年可以上台看看不一樣的風景。」

胡瓜表示，得知消息時正在錄「綜藝大集合」，他把榮耀歸給製作單位和觀眾，也提到每天都兢兢業業做節目，能入圍是給大家鼓勵與動力可以再繼續。曾國城則說，先前評審對於節目主廚報名主持人獎項有過疑慮，後來節目改變型態，給主廚發揮的空間更大，如今總算如願入圍，代表評審也看到了主廚們的努力，意義不同凡響。

入圍 小S 大S

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