周渝民、黃秋生… 評審：金鐘遺珠落一地

仔仔周渝民(右)和朱軒洋對手戲很精彩。（圖：愛奇藝國際站提供）

台劇大爆發，精采熱門夯劇不斷，讓第57屆電視金鐘獎戲劇節目評審抓破頭，入圍 名單公布，引發不少網友討論，「茶金」以16項入圍風光成為大贏家，謝盈萱一口氣以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」兩席次搶視后，周渝民、黃秋生 成大遺珠，金鐘評審主委陳慧玲揭露內幕。

本屆電視金鐘入圍名單公布，幾家歡樂幾家愁，謝盈萱雙料入圍，陳慧玲認為「一切都是自然發生的」，「她在『俗女2』中演出更流暢、自然，『四樓的天堂』中，謝盈萱一人演出多個分身，讓原本淡定的角色，完全跳出來，我們不能放掉」。

導演曹瑞原被視為本屆遺珠。（圖：三立電視提供）

「茶金」獲提名多項，女主角名單卻未見連俞涵，「斯卡羅」導演 曹瑞原、温貞菱、「比悲傷更悲傷的故事」王淨，加上「孟婆客棧」唐美雲等都被視為遺珠，評審主委陳慧玲表示：「太擠了！今年遺珠真是大珠小珠落一地」。

「逆局」中的周渝民、「火神的眼淚」林柏宏均被視為大遺珠，陳慧玲表示，男主角入圍名單方面，評審們真的苦思良久，投票出來的結果，她也傻眼，「但一人就是一票，設定是五票，我們已增額一名了，但名額就是這麼少。」黃秋生主演「四樓的天堂」止步於入圍門檻，陳慧玲稱：「黃秋生真的很棒，他的表現大家都看見了」。

至於陳亞蘭以歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」角逐視帝，陳慧玲表示，除了肯定其為歌仔戲的傳承努力外，劇中陳亞蘭演出少年角色，無論身形、唱腔都十分有說服力，「她的表現說服我們，她就是個少年郎」，此外，「茶金」成入圍大贏家，陳慧玲表示，由於本屆新增許多技術類獎項鼓勵幕後工作人員，「茶金」完成度高，足見無論道具、美術、場景、服裝造型幕後人員功不可沒，在技術獎項類幾乎全入圍，奠定成大贏家基礎。