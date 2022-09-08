李淳娶大6歲彩妝師女友 老爸李安低調祝福

李安(中)和太太升格公婆了，兒子李淳(右)已低調結婚。（本報資料照片）

國際名導李安之子李淳被爆已結婚。32歲的李淳與大6歲的邱姓彩妝師女友穩定交往3年多，被爆兩人手上都戴上了婚戒，且在台北市中山區過著新婚生活。詢問李安之後李淳是否會補辦婚宴以及相關喜訊，李安僅透過助理說：「我們都很低調，他們結婚我們都很高興，也祝福他們幸福。」

李淳和彩妝師老婆因合作電影 「綁架者」相識，進而相戀，交往3年多，感情相當穩定，去年1月就被傳出有望結婚，甚至想要趕緊生子，但當時李淳透過經紀人回覆：「希望等有更穩定的收入，才會想其他的事。」時隔一年，如今他親自證實結婚了，他透過經紀人說：「我和千惠已於今年1月結婚，並得到雙方家人的祝福，謝謝大家。」至於李安是否即將當阿公？據李淳教會友人表示：「她現在沒有懷孕。」