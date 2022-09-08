和賈靜雯2次不正常關係 吳慷仁笑：會不會被罵慘？

許瑋甯(右)、吳慷仁在「她和她的她」有對手戲。(圖:Netflix提供)

吳慷仁、賈靜雯繼「媽，別鬧了！」後，再續戲緣演出Netflix 華語懸疑劇「她和她的她」，劇中2人飾演一對夫妻，賈靜雯卻成了百依百順的夫奴，深怕一個舉動就惹怒恐怖總裁丈夫，吳慷仁說：「沒想到和靜雯的兩次合作，都是不太正常的關係」，且欺負對象不僅1人，還有許瑋甯 ，他笑：「會不會被觀眾罵慘？」

從「媽，別鬧了！」中的「言情小說 派」情侶，到「她和她的她」中的霸道總裁小媳婦，賈靜雯認為，「如果如蓉和學長真的結婚，應該就是會像『她和她的她』裡的這對夫妻一樣，太太對先生言聽計從，即便先生對太太做出很多過分的行為，不論是身體上的或是言語上的傷害都做，太太也不敢表達抗拒。」

許瑋甯(左)、賈靜雯演出新戲「她和她的她」。(圖:Netflix提供)

許瑋甯則飾演個性高冷的職場女強人「林晨曦」，冰冷外表下，身上更藏有許多秘密，她表示：「這部戲有趣的地方，就是很像在拆開一層一層的包裝，找到疑點、回到原點，會一直發現遺漏的細節，要很仔細的看，也要看到最後才會知道真相。」

劇中，許瑋甯與李程彬飾演情侶，2人首度合作，許瑋甯笑說：「雖然是第一次合作但很愉快，在這部影集有很多場崩潰的戲，我們彼此都可以在丟接球上，給對方最好的節奏。」

而李程彬在劇中一人分飾二角，一是許瑋甯男友、彬彬有禮的上班族李皓明，一是叼著牙籤辦案的台客刑警小劉，他認為最大困難點在於區別角色，「語調、口音、習慣都得重新塑造」談及與女神許瑋甯對戲，李程彬讚：「和瑋甯對戲非常過癮，不論是在上班族的我們在家裡為了感情爭執、還是當刑警時一起辦案、猜測、模糊的情愫，印象都很深刻，很開心可以參與這次的演出。」

李程彬(右) 在「她和她的她」中飾演許瑋甯男友，劇中一人分飾兩角。(圖:Netflix提供)

「她和她的她」由葉如芬擔任總監製、卓立執導；演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、郭雪芙。