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金鐘入圍／「華燈」林心如、楊謹華廝殺 陳亞蘭入圍男主角獎

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「華燈」林心如、楊謹華金鐘廝殺 陳亞蘭入圍男主角獎

記者楊起鳳／即時報導
林心如(左)和楊謹華入圍金鐘獎女主角獎。（取材自臉書)
林心如(左)和楊謹華入圍金鐘獎女主角獎。（取材自臉書)

「第57屆金鐘獎」7日舉辦入圍名單公布記者會，金鐘獎女主角獎入圍競爭激烈，「華燈初上」林心如、楊謹華雙姝對決，而謝盈萱更罕見的一次以「俗女養成記2」和「四樓的天堂」同時入圍兩視后，也成了今年女主角獎最大亮點。同場入圍的還有「國際橋牌社2」的范宸菲。

戲劇類「茶金」入圍16項成為最大贏家，「俗女2」入圍15項居次，「華燈」則以11項緊追在後。

陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」入圍金鐘視帝。(圖:欣湉國際提供)
陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」入圍金鐘視帝。(圖:欣湉國際提供)

楊祐寧(前)以「華燈初上」入圍金鐘。(取材自Netflix)
楊祐寧(前)以「華燈初上」入圍金鐘。(取材自Netflix)

搶到視帝寶座門票的男演員包括「華燈初上」楊祐寧、「茶金」郭子乾及温昇豪、「逆局」朱軒洋、「斯卡羅」查馬克法拉屋樂，特別的是，陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」女扮男裝破天荒入圍視帝獎。

此外，小S（徐熙娣）2008年以「康熙來了」入圍金鐘綜藝節目主持人獎，睽違14年，她再度憑「熙娣想聊」敲金鐘，並和昔日舊愛黃子佼同場廝殺，小S透過經紀人回應「非常開心，然後很感謝大S，當時真的是鼓勵我，讓我鼓起勇氣主持，然後我內心真的很希望可以得獎，我希望在小孩面前狠狠的炫耀一下，讓他們知道他媽媽很厲害。」

小S睽違14年再度入圍金鐘。（記者李政龍／攝影）
小S睽違14年再度入圍金鐘。（記者李政龍／攝影）

第57屆金鐘獎頒獎典禮首度將電視節目與戲劇分開舉辦，分別於10月21、22日在台北國父紀念館舉行。

金鐘獎主要入圍名單

戲劇類

■戲劇節目獎

俗女養成記2

茶金

逆局

斯卡羅

華燈初上

■戲劇節目導演獎

林君陽／茶金

莊絢維、陳冠仲／逆局

連奕琦／華燈初上

蔡銀娟／火神的眼淚

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

■戲劇節目男主角獎

朱軒洋【朱廷典】／逆局

查馬克．法拉屋樂／斯卡羅

郭子乾／茶金

陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣

楊祐寧／華燈初上

温昇豪／茶金

■戲劇節目女主角獎

林心如／華燈初上

范宸菲／國際橋牌社第二季

楊謹華／華燈初上

謝盈萱／四樓的天堂

謝盈萱／俗女養成記2

■戲劇節目男配角獎

吳慷仁／斯卡羅

李銘順／逆局

陳家逵／四樓的天堂

章廣辰／華燈初上

劉冠廷／火神的眼淚

薛仕凌／茶金

■戲劇節目女配角獎

于子育／俗女養成記2

王真琳／四樓的天堂

李杏／茶金

陳庭妮／火神的眼淚

劉品言／華燈初上

謝瓊煖／華燈初上

■戲劇節目最具潛力新人獎

林思廷／超感應學園

草爺【江治緯】／逆局

張書宇／孟婆客棧

程苡雅／斯卡羅

雷斌．金碌兒／斯卡羅

■迷你劇集獎

2049

比悲傷更悲傷的故事：影集版

池塘怪談

良辰吉時

第一次遇見花香的那刻

■迷你劇集（電視電影）男主角獎

王柏傑／比悲傷更悲傷的故事：影集版

吳朋奉／降河洄游

林鶴軒／池塘怪談

范少勳／比悲傷更悲傷的故事：影集版

楊祐寧／良辰吉時

■迷你劇集（電視電影）女主角獎

王渝萱／台北過手無暝無日

余佩真／公視新創短片-蝴蝶

林辰唏／第一次遇見花香的那刻

邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事：影集版

蔡淑臻／我是自願讓他殺了我

■迷你劇集（電視電影）男配角獎

白潤音／比悲傷更悲傷的故事：影集版

段鈞豪／良辰吉時

曾少宗／比悲傷更悲傷的故事：影集版

黃冠智／降河洄游

薛仕凌／我是自願讓他殺了我

■迷你劇集（電視電影）女配角獎

王琄／公視人生劇展-無常日常

李雪／台北過手無暝無日

周采詩／良辰吉時

姚以緹／比悲傷更悲傷的故事：影集版

程予希／第一次遇見花香的那刻

■迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

Phạm Thị Nội 范氏內／女兒牆

北山Q男【楊智宇】／公視新創短片-《求仙記之南Q一夢》

江江【楊富江】／公視人生劇展-姐妹

姜典／愛的奧特萊斯

陳崇恩／少年阿堯

一般節目類

■綜藝節目獎

#T-POP我們聽大的!!

HiHi導覽先生

大嘻哈時代

婚禮歌手

熙娣想聊

■綜藝節目主持人獎

小S【徐熙娣】／熙娣想聊

吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐／綜藝大集合

曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚

黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手

■益智及實境節目獎

上山下海過一夜

全民星攻略

全明星運動會

決戰水下伸展台

阮三个3

■益智及實境節目主持人獎

Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台

吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大

徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3

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