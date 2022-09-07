「華燈」林心如、楊謹華金鐘廝殺 陳亞蘭入圍男主角獎
「第57屆金鐘獎」7日舉辦入圍名單公布記者會，金鐘獎女主角獎入圍競爭激烈，「華燈初上」林心如、楊謹華雙姝對決，而謝盈萱更罕見的一次以「俗女養成記2」和「四樓的天堂」同時入圍兩視后，也成了今年女主角獎最大亮點。同場入圍的還有「國際橋牌社2」的范宸菲。
戲劇類「茶金」入圍16項成為最大贏家，「俗女2」入圍15項居次，「華燈」則以11項緊追在後。
搶到視帝寶座門票的男演員包括「華燈初上」楊祐寧、「茶金」郭子乾及温昇豪、「逆局」朱軒洋、「斯卡羅」查馬克法拉屋樂，特別的是，陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」女扮男裝破天荒入圍視帝獎。
此外，小S（徐熙娣）2008年以「康熙來了」入圍金鐘綜藝節目主持人獎，睽違14年，她再度憑「熙娣想聊」敲金鐘，並和昔日舊愛黃子佼同場廝殺，小S透過經紀人回應「非常開心，然後很感謝大S，當時真的是鼓勵我，讓我鼓起勇氣主持，然後我內心真的很希望可以得獎，我希望在小孩面前狠狠的炫耀一下，讓他們知道他媽媽很厲害。」
第57屆金鐘獎頒獎典禮首度將電視節目與戲劇分開舉辦，分別於10月21、22日在台北國父紀念館舉行。
金鐘獎主要入圍名單
戲劇類
■戲劇節目獎
俗女養成記2
茶金
逆局
斯卡羅
華燈初上
■戲劇節目導演獎
林君陽／茶金
莊絢維、陳冠仲／逆局
連奕琦／華燈初上
蔡銀娟／火神的眼淚
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2
■戲劇節目男主角獎
朱軒洋【朱廷典】／逆局
查馬克．法拉屋樂／斯卡羅
郭子乾／茶金
陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣
楊祐寧／華燈初上
温昇豪／茶金
■戲劇節目女主角獎
林心如／華燈初上
范宸菲／國際橋牌社第二季
楊謹華／華燈初上
謝盈萱／四樓的天堂
謝盈萱／俗女養成記2
■戲劇節目男配角獎
吳慷仁／斯卡羅
李銘順／逆局
陳家逵／四樓的天堂
章廣辰／華燈初上
劉冠廷／火神的眼淚
薛仕凌／茶金
■戲劇節目女配角獎
于子育／俗女養成記2
王真琳／四樓的天堂
李杏／茶金
陳庭妮／火神的眼淚
劉品言／華燈初上
謝瓊煖／華燈初上
■戲劇節目最具潛力新人獎
林思廷／超感應學園
草爺【江治緯】／逆局
張書宇／孟婆客棧
程苡雅／斯卡羅
雷斌．金碌兒／斯卡羅
■迷你劇集獎
2049
比悲傷更悲傷的故事：影集版
池塘怪談
良辰吉時
第一次遇見花香的那刻
■迷你劇集（電視電影）男主角獎
王柏傑／比悲傷更悲傷的故事：影集版
吳朋奉／降河洄游
林鶴軒／池塘怪談
范少勳／比悲傷更悲傷的故事：影集版
楊祐寧／良辰吉時
■迷你劇集（電視電影）女主角獎
王渝萱／台北過手無暝無日
余佩真／公視新創短片-蝴蝶
林辰唏／第一次遇見花香的那刻
邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事：影集版
蔡淑臻／我是自願讓他殺了我
■迷你劇集（電視電影）男配角獎
白潤音／比悲傷更悲傷的故事：影集版
段鈞豪／良辰吉時
曾少宗／比悲傷更悲傷的故事：影集版
黃冠智／降河洄游
薛仕凌／我是自願讓他殺了我
■迷你劇集（電視電影）女配角獎
王琄／公視人生劇展-無常日常
李雪／台北過手無暝無日
周采詩／良辰吉時
姚以緹／比悲傷更悲傷的故事：影集版
程予希／第一次遇見花香的那刻
■迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
Phạm Thị Nội 范氏內／女兒牆
北山Q男【楊智宇】／公視新創短片-《求仙記之南Q一夢》
江江【楊富江】／公視人生劇展-姐妹
姜典／愛的奧特萊斯
陳崇恩／少年阿堯
一般節目類
■綜藝節目獎
#T-POP我們聽大的!!
HiHi導覽先生
大嘻哈時代
婚禮歌手
熙娣想聊
■綜藝節目主持人獎
小S【徐熙娣】／熙娣想聊
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐／綜藝大集合
曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚
黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手
■益智及實境節目獎
上山下海過一夜
全民星攻略
全明星運動會
決戰水下伸展台
阮三个3
■益智及實境節目主持人獎
Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台
吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大
徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會
曾國城、蔡尚樺／全民星攻略
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