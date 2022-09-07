許光漢同框鄭雨盛 獻唱被封「亞洲初戀」

鄭雨盛(右)開心地跟許光漢(左)合照。（取材自Instagram）

台灣男星許光漢上周飛往南韓 展開九天宣傳行程，周末兩場見面會門票三分鐘內秒殺，他用心學習韓文獻唱「鬼怪」主題曲「Beautiful 」，不僅粉絲聽得陶醉，其魅力更征服當地大批媒體，封他是「全新的亞洲初戀」，南韓男神鄭雨盛跟他相見歡，並在IG分享兩人合照。

粉絲悄悄準備「souffle」、「想見你想見你想見你」兩首應援歌曲，讓他相當驚喜，在見面會獨家釋出兩段影片，可以看見他在露營區搭帳篷、大雨裡泡手沖咖啡 ，彷彿透過鏡頭帶著粉絲一同郊遊，他說：「看看風景、喝喝咖啡，平淡地度過一天，對我來說很開心又幸福。」接著他分享演戲、唱歌不同之處，「演戲是比較能發揮我職人精神的工作，唱歌對我來講，很像一個很久不見的好朋友，碰面時可以很自在聊天。」

與他合作過的柯佳嬿、施柏宇、顏毓麟則錄影片爆料，顏毓麟說許光漢收工後會堅持去運動，有回許光漢招待大家吃鹹酥雞，結果自己去慢跑鍛鍊體態；柯佳嬿則囔囔說怎麼沒帶她一起去首爾玩，然後鼓勵他放輕鬆，好好享受歡聚時光。

許光漢趁空大嗑當地美食，直呼因為太好吃，所以胖了兩公斤，對於此行，他感性表示：「之前在網路看到南韓粉絲舉辦很多聚會、應援，真的很窩心，現在疫情 趨緩，可以跟大家見面是件非常棒的事情，希望以後我們可以常常見面。」

來源:聯合影音