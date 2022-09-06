唱紅你是我的眼 蕭煌奇版稅驚人

金曲歌王蕭煌奇精選過往作品重新演繹，推出自選輯「說故事的歌」。(圖：環球音樂提供)

金曲歌王蕭煌奇會唱又能寫，至今唱紅金曲不勝枚舉，「你是我的眼」、「阿嬤的話」分別是首張台語、華語專輯的代表作，更是商演必備曲目，「阿嬤的話」版稅有超過「你是我的眼」嗎？他直呼不可能，代表「你是我的眼」雄踞王座，粗估含周邊效益收入破台幣千萬，他說：「每個創作人，一輩子只要有一首歌就夠了！」

出道20年的他累積240首創作，挑出如「沒那麼簡單」、「查某囡仔」等推出自選輯「說故事的歌」，重新演繹寫給他人的歌曲，同時收錄同名新歌「說故事的歌」。只是如此一來產生不少遺珠。

他打趣稱有成本考量，計畫十年後再做第二張，不過他的演唱功力驚人，是想跟原唱PK嗎？蕭煌奇謙虛否認，表示自己想用說故事的角度演繹，各有亮點。

面對流行音樂不斷改變、進化，新人輩出的環境，蕭煌奇有股堅持，表示有些歌是自己唱爽的，反之部分則能流傳成為經典，「我的原則是歌是要讓人唱的，雖然（我的）美聲跟現在的音樂風格有點不太相同，那麼認真做自己就好了。」

45歲的他提到年輕時唱歌比較用力，5年前演繹方式有所改變，變得比較收斂之外，不忘兼顧情感細膩度。此外，這些年他時常應邀擔任製作人，吐實平常最愛看他人製作音樂，「因為可以偷人家的功夫」，他笑著說。

細數蕭煌奇的音樂生涯，累積抱回七座金曲獎，有想過簽新人培育嗎？他點點頭，「有想過啊！但是財力必須雄厚，如果不夠雄厚，等於誤人子弟，別硬要簽約，讓進來的歌手苦哈哈。」他怕耽誤別人的事業，倒是願意無條件提供錄音室，讓身心障礙歌手使用，他直言：「做音樂不容易，至少能幫助他們做出的東西，讓大家聽到。」