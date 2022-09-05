伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜日前應兒子庾恩利（小哈利 ）邀請飛來美國演講，自社群 中可以發現她陸續前往各國工作，微博 IP顯示人在美國，但卻遇到難題，她發文Tag法國航空求救：「我遺失的行李，是不是能找回來？還有誰在法航遺失行李的經驗嗎？」

伊能靜前幾天才分享隔離日記，沒想到竟搞丟行李，她無奈表示透過微博詢問法國航空都只收到機器人回應，相當苦惱，大批粉絲見狀紛紛留言Tag法國航空，還有網友分享找回行李的經驗安慰她別著急，其中有人說「姐姐會找回來的，別著急」，但有酸民直言「她都是大媽了」，引起其他網友不滿，炮口一致轟酸民沒事找事做。

伊能靜不隨酸民起舞，其實54歲的她保養得宜，曾透露吃不胖的減肥餐內容，一盤不沾醬沙拉配上富有蛋白質的肉類，搭配1杯蔬菜汁以及低GI水果，另外因為大腿後側會囤積許多脂肪，產生的橘皮組織使得肌膚看起來凹凸不平又鬆弛，所以多年來維持使用瘦身霜按摩大腿的習慣。至於保養方面，伊能靜相當注重防曬跟意臉部清潔，並且漸少保養品使用的數量。