離婚後戀女總裁 林煒幸福肥放閃

林煒（左）和女友劉灼梅感情穩定，略顯幸福肥。（取材自臉書）

久違的「花系列」53歲小生林煒，2019年和女總裁劉灼梅認愛，兩人不但一起創業也婦唱夫隨；近日劉灼梅在臉書 公開與林煒一起到宜蘭做公益活動，林煒看起來幸福肥，兩人在照片中搭肩燦笑，感情甜蜜放閃。

林煒和香港 女星龔慈恩1999年結婚，生下一兒一女，林煒後來被拍到和同歲女CEO 劉灼梅在路邊激吻，隨後林煒也認了早已和老婆龔慈恩分居，大方認愛CEO劉灼梅。

近日CEO劉灼梅在臉書分享帶林煒及一票人做公益的紀錄照片，可見林煒露出燦爛微笑，身型則略顯幸福肥，臉圓了，身材也大了一號。女友劉灼梅寫下：「很開心去宜蘭參加松仁社的社福活動，看到社友們從台北來帶著小朋友去體驗陶藝，又安排小朋友最喜歡的Pizza及冰淇淋，社友們也喝到非常好喝的窯烤雞湯以及披薩，真是一次很棒的親自參與的社會服務。」

林煒2019年9月被爆料和劉灼梅在街上熱吻，第一時間外界以為已婚的林煒偷吃，而龔慈恩後來發聲替林煒解套，證實兩人已經分居兩年，早在辦理離婚，公司聲明強調：「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」而林煒後來與總裁女友大方受訪，自嘲：「我到老了才叛逆」，兩人相處相當滋潤，每天都有粉紅泡泡。

林煒和前妻育有一雙子女，22歲的女兒林愷鈴顏值高，也繼承父母衣缽出道，今年7月遭港媒瞎傳墜樓，幸好最後是虛驚一場，林愷鈴經紀人更痛批是被惡意開玩笑，「不知道哪來的惡作劇，完全沒有這件事，這不能亂開玩笑。」