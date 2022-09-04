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徐若瑄攻蛋 母姊台下哭成一團

記者梅衍儂／綜合報導
徐若瑄開唱一波三折，終於成功攻蛋。（記者林伯東／攝影）
徐若瑄開唱一波三折，終於成功攻蛋。（記者林伯東／攝影）

出道32年，台灣女星徐若瑄昨晚在台北小巨蛋舉辦人生第一場大型售票演唱會「VIVILAND」，這場演出經歷一波三折，先是疫情延期、工作人員確診，最後她的手臂受傷，在這麼多變數下，她仍樂觀展現鋼鐵精神，儘管颱風帶來大雨，演唱會仍然滿座，票房收入約2400萬元。

徐若瑄唱代表姊妹之間感情的〈姊你睡了嗎〉時，情緒激動一度無法演唱，台下的媽媽、姊姊等家人在台下大合唱、哭成一團。她感性說，從14歲出道至今，謝謝家人的照顧、陪伴，「我是生活白癡，我在日本生活8年，但我都不會坐電車、去便利商店買東西，以前我一睡醒就是上工，工作結束後休息睡覺，每天過一樣的生活，謝謝家人一直陪著我。」

和家人感情甚篤的徐若瑄，特別邀請媽媽上台合唱「我只在乎你」，並以播放視訊的方式和天上的爸爸合唱「思慕的人」，她數度哽咽，現場歌迷也成一片淚海。

好人緣的她，不僅有彭佳慧、于子育、陳淑芳、熊仔、麋先生主唱聖皓等7個嘉賓站台，還收到超過120個花籃，塞滿整個小巨蛋走道和後台，包括舒淇、林志玲、五月天阿信都送上祝賀；庾澄慶、黃嘉千、林心如、莊凱勛、柯震東等人則到現場，台下星光熠熠。

徐若瑄以水藍色鏤空緊身服現身，開場帶來「VIVILAND」、「狠狠愛」、「假扮的天使」，現場1萬名觀眾隨之沸騰，她開心地說：「謝謝你們冒著風雨來，我非常感動。」隨後問：「我今年47歲，保養得還可以嗎？」笑說女人30歲前是天生麗質，「40歲要這樣，要付出多少汗水和淚水，誰想要一個禮拜有5天在健身，我們也想大吃大喝啊！」

接著第一位嘉賓彭佳慧登場合唱，徐若瑄說20幾年前都在同一家唱片公司，如今又是索尼的同門，非常感動彭佳慧願意站台。

徐若瑄也和樂團麋先生主唱聖皓合唱一起創作的歌曲「Hi」，並將這首歌送給台下的一位鐵粉，助陣這位鐵粉求婚；和她合作電影「孤味」的陳淑芳上台獻花，氣氛溫馨。隨後于子育登場，和徐若瑄合唱19年前合作的戲劇「狂愛龍捲風」主題曲「決定愛你」。

安可曲她邊唱著「不敗的戀人」邊騎著滑板車到舞台下繞全場，復刻當年MV情景，為演唱會畫下句點。

林志玲 健身 疫情

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