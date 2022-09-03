桂綸鎂曝出道20年最大改變 呈現最自在、真實的美麗

桂綸鎂最讚許自己的地方就是不輕言放棄認真做的每一個選擇。（圖／美麗佳人提供）

桂綸鎂相隔14年再度演出小螢幕影集作品「台北女子圖鑑」，劇中描述20年來歷經社會磨練、幾段感情挫折後的轉變，而她戲外也恰巧出道20年，接受「美麗佳人」雜誌專訪時分享，這20年來最大的改變，便是從過去的執拗，蛻變為面對不同的聲音時，能柔軟轉念、試著理解甚至做出調整的自己。

桂綸鎂如今更懂得誠實地接受自己，因而能夠呈現出最自在、最真實的美麗。而當感到迷惘時，她也期盼自己跟小時候一樣，勇敢做決定，然後去喜歡這個決定，並做到能力所及的好。

從影20年來，桂綸鎂最想讚許自己的地方，就是不輕言放棄自己認真做的每一個選擇。現在的她只想把握每一個當下，盡興享受其中，並好好用等待拍戲的時間做好準備，讓那些期望的事物更靠近自己。「作為演員，必須退下很多的自己去成為空殼，去好好認識角色的價值觀。」她也認為，是演員這份職業，成就了每個獨有的她。