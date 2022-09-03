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「花系列」小生離婚戀女總裁 林煒幸福肥放閃近況曝光

記者楊起鳳／即時報導
林煒(左)和女友劉灼梅感情穩定，兩人一起出席公益活動，林煒也幸福肥。(取材自臉書)
林煒(左)和女友劉灼梅感情穩定，兩人一起出席公益活動，林煒也幸福肥。(取材自臉書)

久違「花系列」小生、台灣藝人林煒，2019年和女總裁劉灼梅認愛，兩人不但一起創業也婦唱夫隨，近日劉灼梅在臉書公開與林煒一起到宜蘭做公益活動，昔日53歲花系列小生林煒看起來幸福肥，兩人在照片中搭肩燦笑，感情甜蜜放閃。

林煒和香港女星龔慈恩1999年結婚，生下一兒一女，林煒後被拍到和同歲女CEO劉灼梅在路邊激吻，隨後林煒也認了早已和老婆龔慈恩分居，大方認愛CEO劉灼梅，近日CEO劉灼梅在臉書分享帶林煒及一票人做公益的紀錄照片，可見林煒露出燦爛微笑，身型則略顯幸福肥，臉圓了，身材也大了一號。女友劉灼梅寫下：「很開心去宜蘭參加松仁社的社福活動，看到社友們從台北來帶著小朋友去體驗陶藝，又安排小朋友最喜歡的Pizza及冰淇淋，社友們也喝到非常好喝的窯烤雞湯以及披薩真是一次很棒的親自參與的社會服務」。

林煒2019年9月被爆料和劉灼梅在街上熱吻，第一時間外界以為已婚的林煒偷吃，而龔慈恩後來發聲替林煒解套，證實兩人已經分居兩年，早在辦理離婚，公司聲明強調：「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」而林煒後來與總裁女友大方受訪，自嘲：「我到老了才叛逆」，兩人相處相當滋潤，每天都有粉紅泡泡。

林煒和前妻育有一雙子女，22歲的女兒林愷鈴顏值高，也繼承父母衣缽出道，今年7月遭港媒瞎傳墜樓，幸好最後是虛驚一場，林愷鈴經紀人更痛批是被惡意開玩笑，「不知道哪來的惡作劇，完全沒有這件事，這不能亂開玩笑。」

林煒(左)和女友劉灼梅感情穩定，林煒略顯幸福肥。(取材自臉書)
林煒(左)和女友劉灼梅感情穩定，林煒略顯幸福肥。(取材自臉書)

CEO 臉書 香港

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