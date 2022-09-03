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舅媽另涉勾結詐貸被起訴 賈永婕：「還是有天理」

記者李姿瑩／綜合報導​
賈永婕為了守護母親財產槓上舅舅和舅媽。（取材自臉書）
賈永婕為了守護母親財產槓上舅舅和舅媽。（取材自臉書）

台灣女星賈永婕日前披露媽媽遭舅舅、舅媽詐騙，她和弟弟為了守護媽媽財產，不得不有所作為。她日前轉發一則社會新聞，內容是板信銀行女襄理因勾結詐貸遭到起訴，當事人正是她的舅媽。

賈永婕坦言，因為舅舅、舅媽蓄意設計錄音，製造虛偽惡意證據，導致檢察官不起訴處分。賈永婕也因此遭受很多質疑，因為確實錄音檔中媽媽是自願將財產交出，同時指稱賈永婕姊弟不孝。然而經過賈永婕說明，外界才知道原來媽媽已經失智，容易經由引導、模仿重複旁人對話。

家家有本難念的經，賈永婕姊弟決定聲請再議，日前開庭時她的舅媽以視訊方式出庭，背景是在台北女子看守所，顯示為被羈押中。賈永婕當時百思不得其解，如今終於知道原因，「沒想到我們碰上的是職業級的金融詐欺慣犯」。

在對方有心的安排下，雖然還是讓檢方判斷與賈永婕媽媽案件無涉，但因為舅媽另外涉嫌勾結詐貸，如今面臨牢獄之災。賈永婕感動說：「我要哭了，原來還是有天理啊！還是有公理正義的！」網友也紛紛留言直呼「老天有眼」、「善惡到頭終有報」、「不是不報時機未到」等，相信多行不義必自斃。

失智 詐騙 檢察官

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