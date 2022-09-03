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桂綸鎂化身北漂女 「台北女子圖鑑」與19一線明星飆戲

記者楊起鳳／綜合報導​
桂綸鎂首度演出影集。（圖：Disney+提供）
桂綸鎂首度演出影集。（圖：Disney+提供）

台灣女星桂綸鎂首度演出影集「台北女子圖鑑」，原定6日舉行記者會，但因她確診新冠活動取消，日前仍搶先釋出新預告及她個人海報。

張孝全演身心契合卻不給承諾的男友。（圖：Disney+提供）
張孝全演身心契合卻不給承諾的男友。（圖：Disney+提供）

她劇中飾演從南部北漂到台北打拚的林怡姍，日前她以劇中名字在社群平台的租屋社團發布求租文，找尋台北低價落腳處，貼文一出，立即引起網友熱議，更吸引網紅HOW HOW跟聞氫哥等人留言討論。該劇集合20名一線明星也是十分驚人，其中五月天的石頭就演出她的男友。

桂綸鎂在台北的各種經歷，勾起每個人心中最深刻的那段記憶，迅速與林怡姍拉近距離，「原來這麼多人跟我有一樣的經歷啊！」預告中桂綸鎂金句連發，「從小到大，我就一直說，我想成為什麼樣什麼樣的人，可是我一件事都沒有做到啊！」桂綸鎂說出30和40世代的心聲，這個你可能每天會問自己的問題。

五月天的石頭客串演出桂綸鎂男友。（圖：Disney+提供）
五月天的石頭客串演出桂綸鎂男友。（圖：Disney+提供）

該劇聚集20名一線男女星，在主預告中，看見一秒句點你的強勢主管六月、瞬間變臉的小阿姨天心、控制狂的主管男友鳳小岳、身心契合卻不給承諾的優質男友張孝全、嫁入豪門的怨婦楊謹華、讓林怡姍愛到發狂的斯文男友五月天石頭等，另外也可以在預告中發現，楊貴媚等人也參與其中。

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