吳青峰首度合作偶像孫燕姿 拍MV險遭鏡頭擊中

吳青峰（左）與孫燕姿拍攝MV，閃躲鏡頭超驚險。(圖:環球音樂提供)

歌手吳青峰新單曲「醉鬼阿Q」邀來天后孫燕姿合唱，導演 黃中平以分開拍、雲端 拍和合體拍方法拍攝MV，吳青峰個人加上和孫燕姿合體拍攝，前後累積長達30小時，吳青峰擔心導演血本無歸、太過操勞，不斷提醒：「這首歌只有3分多鐘喔，導演小心，你要拍成紀錄片了！」

孫燕姿秒答應合作吳青峰。(圖:環球音樂提供)

吳青峰在MV中飾演實驗品，喝下科學家孫燕姿特別調配的藥水，將隱藏的醉鬼人格釋放出來；導演特地租用高速瞬間移動攝影 機器人和遙控伸縮臂攝影機等特殊攝影器材，鏡頭搭配電音節拍快速穿梭吳青峰與孫燕姿之間，2人只能自行閃躲，幾次鏡頭推進都差點擊中他們，2人拍攝時雖強裝鎮定，事後卻互虧對方，眼角都瞄到鏡頭外，2人閃躲時都表現出驚嚇臉。

吳青峰透露創作時彷彿一直聽到偶像孫燕姿的歌聲，但不確定是否能邀約成功，直到孫燕姿回覆：「I love it.」，他才放下心，「感謝『精靈』來到身邊，並且疼愛這首作品」；孫燕姿讚他完整創作出醉鬼無所謂不討好流行的心情，吳青峰表示：「因為我平時很少喝醉，只能透過創作，將這樣的狀態寫在歌裡，去想像醉眼看世界的畫面。」

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