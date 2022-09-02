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吳青峰首度合作偶像孫燕姿 拍MV險遭鏡頭擊中

記者王郁惠／即時報導
吳青峰（左）與孫燕姿拍攝MV，閃躲鏡頭超驚險。(圖:環球音樂提供)
吳青峰（左）與孫燕姿拍攝MV，閃躲鏡頭超驚險。(圖:環球音樂提供)

歌手吳青峰新單曲「醉鬼阿Q」邀來天后孫燕姿合唱，導演黃中平以分開拍、雲端拍和合體拍方法拍攝MV，吳青峰個人加上和孫燕姿合體拍攝，前後累積長達30小時，吳青峰擔心導演血本無歸、太過操勞，不斷提醒：「這首歌只有3分多鐘喔，導演小心，你要拍成紀錄片了！」

孫燕姿秒答應合作吳青峰。(圖:環球音樂提供)
孫燕姿秒答應合作吳青峰。(圖:環球音樂提供)

吳青峰在MV中飾演實驗品，喝下科學家孫燕姿特別調配的藥水，將隱藏的醉鬼人格釋放出來；導演特地租用高速瞬間移動攝影機器人和遙控伸縮臂攝影機等特殊攝影器材，鏡頭搭配電音節拍快速穿梭吳青峰與孫燕姿之間，2人只能自行閃躲，幾次鏡頭推進都差點擊中他們，2人拍攝時雖強裝鎮定，事後卻互虧對方，眼角都瞄到鏡頭外，2人閃躲時都表現出驚嚇臉。

吳青峰透露創作時彷彿一直聽到偶像孫燕姿的歌聲，但不確定是否能邀約成功，直到孫燕姿回覆：「I love it.」，他才放下心，「感謝『精靈』來到身邊，並且疼愛這首作品」；孫燕姿讚他完整創作出醉鬼無所謂不討好流行的心情，吳青峰表示：「因為我平時很少喝醉，只能透過創作，將這樣的狀態寫在歌裡，去想像醉眼看世界的畫面。」

來源:YouTube

導演 攝影 雲端

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