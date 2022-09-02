92歲賴成英、79歲張照堂 獲金馬終身成就獎

賴成英接獲得獎消息，表示既驚訝又開心。（圖：國家影視聽中心提供）

台灣金馬執委會日前宣布第59屆金馬獎「終身成就獎」頒發給賴成英與張照堂兩位大師級的藝術先鋒。賴成英接獲得獎消息，表示既驚訝又開心，想把榮譽歸給過去幾十年來一起工作的夥伴們。身為紀錄片界首位獲獎者，張照堂在感謝之餘，也希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。

今年高齡92歲的賴成英，是見證台灣電影 發展史的重要導演 與攝影 師。身為「中影」公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，賴成英被派至日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年，因拍攝「街頭巷尾」與李行導演展開長期合作，並以「養鴨人家」、「群星會」、「秋決」拿下三座金馬獎最佳攝影，堪稱大師級人物。

張照堂長年投身紀錄片製作與影像教育。（圖：國家影視聽中心提供）

今年79歲的張照堂，對台灣藝術的影響是多元且全面的。他不只是聲譽卓著的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影先鋒，除了擔任過劇情片攝影，更長年投身紀錄片製作與影像教育，從各方面開拓台灣文藝青年的耳目和品味，也影響了鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。他深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才的培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一，這次獲獎他也希望能和所有紀錄片工作者共享這份榮譽。

另外，高雄電影節日前宣布影展大使，由影歌雙棲的全方位藝人9m88擔任，為了展現高雄電影節一貫的活力搞怪，她穿上高中生水手服，化身成「青春惡女仔」；9m88表示，她的造型很像「大逃殺」的壞女生，和她過往形象截然不同，可以盡情耍酷、甩壞，非常過癮。