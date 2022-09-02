我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

650萬美元巨債剩49萬 澎恰恰：年底可解決

記者葉君遠／綜合報導​
許效舜(左)、澎恰恰一起出席活動，再扮鐵獅組合。（記者沈昱嘉／攝影）
許效舜(左)、澎恰恰一起出席活動，再扮鐵獅組合。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星澎恰恰和許效舜相交半生，雖名為師徒，卻是彼此的後援，許效舜形容，前年跟澎恰恰錄影時，發現他經常失神、呆滯，甚至大字報上寫的內容顧不了，「我和苗可麗得立刻補上，也知道他大概出事了，這狀況整整一年多。前兩個月，我才看到他慢慢『回來了』，知道他的事一直有在處理。」

澎恰恰說，他是一個可以把壓力藏很深的人，但若被人察覺有問題，「那表示真的事態嚴重了」。還好他遇上貴人，一路幫他處理2億（台幣，約654萬美元）巨債，如今剩下1500萬（約49萬美元），問他有沒有鬆一口氣？他想了一下：「大部分的壓力沒了，但說鬆一口氣倒沒有，因為剩下親友的債，那讓我更不好意思，我接下來會努力還」。沒想到此時許效舜問他，「我算不算在親友那部分裡？」澎說當然算，許大笑：「那我有機會拿回來了。」

原以為兩人之間沒有金錢往來，澎恰恰道出原因，去年底他包的一場演出，最後沒把錢拿出來付給所有演出人員：「我知快過年了，大家都在等，有一天大家突然不問了，我就猜，是許效舜在幫我處理了」。許效舜說，他的確幫忙付錢給兩個女舞者，「1人5000元，我說若澎哥有給我，我再多給，不然她們沒辦法好好過年。」這兩個男人，一路互相幫助，澎說：「他感情不如意時，我在處理，我出大事時，他在一旁幫忙」。要說師徒，更像親兄弟。

這次隔了五年，兩人為公益「愛在十月鐵獅鬧卡西」節目再扮鐵獅組合，「鐵獅」緣自23年前三立綜藝節目裡的一個單元，首播時，許多記者當時還念國小，澎恰恰一路說說唱唱，今年66歲了，問他70歲前能否解決所有債務？他語出驚人：「不必那麼久，相信我，年底之前可以全部解決。」全場都大驚，問他怎麼解決？他說，「如果靠錄影或工作來處理，這個債我一輩子都還不完，現在有其他的方式，但我暫時不能告訴大家」。

上一則

迪麗熱巴在瀑布零修圖辣秀S曲線 網友訝異「怎麼可能」

下一則

城嫂方媛曬育兒日常 穿短裙宛如少女

延伸閱讀

柯震東轉戰小螢幕 探討Z世代兩性議題

柯震東轉戰小螢幕 探討Z世代兩性議題
邊吃邊罵邊錄影

邊吃邊罵邊錄影
陳文茜撐病體主持 邊吸氧邊錄影

陳文茜撐病體主持 邊吸氧邊錄影
小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」