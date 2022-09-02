650萬美元巨債剩49萬 澎恰恰：年底可解決

許效舜(左)、澎恰恰一起出席活動，再扮鐵獅組合。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星澎恰恰和許效舜相交半生，雖名為師徒，卻是彼此的後援，許效舜形容，前年跟澎恰恰錄影時，發現他經常失神、呆滯，甚至大字報上寫的內容顧不了，「我和苗可麗得立刻補上，也知道他大概出事了，這狀況整整一年多。前兩個月，我才看到他慢慢『回來了』，知道他的事一直有在處理。」

澎恰恰說，他是一個可以把壓力藏很深的人，但若被人察覺有問題，「那表示真的事態嚴重了」。還好他遇上貴人，一路幫他處理2億（台幣，約654萬美元）巨債，如今剩下1500萬（約49萬美元），問他有沒有鬆一口氣？他想了一下：「大部分的壓力沒了，但說鬆一口氣倒沒有，因為剩下親友的債，那讓我更不好意思，我接下來會努力還」。沒想到此時許效舜問他，「我算不算在親友那部分裡？」澎說當然算，許大笑：「那我有機會拿回來了。」

原以為兩人之間沒有金錢往來，澎恰恰道出原因，去年底他包的一場演出，最後沒把錢拿出來付給所有演出人員：「我知快過年了，大家都在等，有一天大家突然不問了，我就猜，是許效舜在幫我處理了」。許效舜說，他的確幫忙付錢給兩個女舞者，「1人5000元，我說若澎哥有給我，我再多給，不然她們沒辦法好好過年。」這兩個男人，一路互相幫助，澎說：「他感情不如意時，我在處理，我出大事時，他在一旁幫忙」。要說師徒，更像親兄弟。

這次隔了五年，兩人為公益「愛在十月鐵獅鬧卡西」節目再扮鐵獅組合，「鐵獅」緣自23年前三立綜藝節目裡的一個單元，首播時，許多記者當時還念國小，澎恰恰一路說說唱唱，今年66歲了，問他70歲前能否解決所有債務？他語出驚人：「不必那麼久，相信我，年底之前可以全部解決。」全場都大驚，問他怎麼解決？他說，「如果靠錄影或工作來處理，這個債我一輩子都還不完，現在有其他的方式，但我暫時不能告訴大家」。