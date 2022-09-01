我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

柯震東轉戰小螢幕 探討Z世代兩性議題

娛樂新聞組／ 綜合報導
北影影帝柯震東（左）轉戰小螢幕，在家庭劇「愛愛內含光」搭檔新人詹子萱（中）詮釋Z世代交友觀。右為導演黃婕妤。（圖：麻吉砥加提供）
北影影帝柯震東（左）轉戰小螢幕，在家庭劇「愛愛內含光」搭檔新人詹子萱（中）詮釋Z世代交友觀。右為導演黃婕妤。（圖：麻吉砥加提供）

北影影帝柯震東轉戰小螢幕，在家庭劇「愛愛內含光」搭檔新人詹子萱詮釋Z世代交友觀，同劇更集結林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯，大談各年齡層兩性議題。

中央社報導，「愛愛內含光」公布主演華麗卡司群，劇情集結不同年齡會遇到的情感議題，父母輩代表苗可麗和洪都拉斯是搞笑擔當，老夫老妻已有3個小孩，卻仍每天鬥嘴；30、40世代的馬志翔、夏于喬則曾是年齡相差13歲的火辣師生戀，現在卻是面臨7年之癢危機的夫妻。

柯震東和詹子萱是最年輕的20世代組合，互為大學同學的兩人反映Z世代交友生態，會在交友軟體上認識新朋友，但不談愛、只追求肉體關係；而苗可麗家唯一的兒子林哲熹則是同志，有交往多年男友的他，卻遇到生活八竿子打不著的巫建和，產生意外火花。

報導指出，有趣的是，「愛愛內含光」主演群許多人有共同合作經驗，曾合演電影「月老」的柯震東和馬志翔，和飾演姊妹的夏于喬、詹子萱各有發展，讓人好奇兩人是否會甩開「前世」情緣變成「連襟」；和柯震東在電影「金錢男孩」湊一對的林哲熹，則揮別「前任」和他人另組感情線。

「愛愛內含光」是導演黃婕妤的首部影集，她曾以短片獲得美國獨立製片人影展最佳女導演獎，也當過大導李安「少年Pi的奇幻漂流」的副導助理。

報導稱，黃婕妤出生台灣、成長於印尼，後來又到美國留學，由於曾在多個地區生活，讓她想以多元文化角度，思考台灣的家庭文化，為什麼極少談論「性愛」，甚至提到性就聯想到色情，因而產生「愛愛內含光」這個故事，也想破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層成員發生的大小事，帶出每個人在各年齡層都可能遭遇的兩性議題。

至於全片尺度，黃婕妤賣關子笑言：「肯定不會讓大家失望的」，也希望大家以健康、開放的觀點來看性。

導演 電影 同志

上一則

飛北京錄節目？羅志祥傳將復出 陸粉絲激動落淚

下一則

孫怡離婚後更瀟灑 開啟遊玩模式到處玩

延伸閱讀

和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃

和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃
忙演唱會、宣傳電影 徐若瑄照睡滿8小時

忙演唱會、宣傳電影 徐若瑄照睡滿8小時
徐若瑄為拍戲學抽菸 向天上的爸爸「借東西」

徐若瑄為拍戲學抽菸 向天上的爸爸「借東西」
徐若瑄笑談初戀 常奮不顧身搭機追愛

徐若瑄笑談初戀 常奮不顧身搭機追愛

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」