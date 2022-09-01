柯震東轉戰小螢幕 探討Z世代兩性議題

北影影帝柯震東（左）轉戰小螢幕，在家庭劇「愛愛內含光」搭檔新人詹子萱（中）詮釋Z世代交友觀。右為導演黃婕妤。（圖：麻吉砥加提供）

北影影帝柯震東轉戰小螢幕，在家庭劇「愛愛內含光」搭檔新人詹子萱詮釋Z世代交友觀，同劇更集結林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯，大談各年齡層兩性議題。

中央社報導，「愛愛內含光」公布主演華麗卡司群，劇情集結不同年齡會遇到的情感議題，父母輩代表苗可麗和洪都拉斯是搞笑擔當，老夫老妻已有3個小孩，卻仍每天鬥嘴；30、40世代的馬志翔、夏于喬則曾是年齡相差13歲的火辣師生戀，現在卻是面臨7年之癢危機的夫妻。

柯震東和詹子萱是最年輕的20世代組合，互為大學同學的兩人反映Z世代交友生態，會在交友軟體上認識新朋友，但不談愛、只追求肉體關係；而苗可麗家唯一的兒子林哲熹則是同志 ，有交往多年男友的他，卻遇到生活八竿子打不著的巫建和，產生意外火花。

報導指出，有趣的是，「愛愛內含光」主演群許多人有共同合作經驗，曾合演電影 「月老」的柯震東和馬志翔，和飾演姊妹的夏于喬、詹子萱各有發展，讓人好奇兩人是否會甩開「前世」情緣變成「連襟」；和柯震東在電影「金錢男孩」湊一對的林哲熹，則揮別「前任」和他人另組感情線。

「愛愛內含光」是導演 黃婕妤的首部影集，她曾以短片獲得美國獨立製片人影展最佳女導演獎，也當過大導李安「少年Pi的奇幻漂流」的副導助理。

報導稱，黃婕妤出生台灣、成長於印尼，後來又到美國留學，由於曾在多個地區生活，讓她想以多元文化角度，思考台灣的家庭文化，為什麼極少談論「性愛」，甚至提到性就聯想到色情，因而產生「愛愛內含光」這個故事，也想破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層成員發生的大小事，帶出每個人在各年齡層都可能遭遇的兩性議題。

至於全片尺度，黃婕妤賣關子笑言：「肯定不會讓大家失望的」，也希望大家以健康、開放的觀點來看性。