陪女返美開學 陶子喝不起珍奶 嘆「物價是台灣3倍」

陶晶瑩（左二）與女兒荳荳（左）和賈永婕（右起）母女美國碰面聚餐。（圖：陶子提供）

陶晶瑩（陶子）女兒荳荳在她小巨蛋演唱上自彈自唱表現亮眼，喧嘩過後，陶子獨自陪她返美就學，母女倆將一起生活兩周，她說，荳荳即將升高三，進入學業辛苦期，她和李李仁將輪流過來陪伴，一路供她到大學畢業，花費超過台幣千萬？陶說：「千萬，只是學費吧，其他花費加一加，我不太敢算。」

美國通膨嚴重，荳荳在洛杉磯 念書，陶李研究過是否買房讓她住，「看到當地的房價 ，是垂直上升那種，真的買不下去，而且她還在摸索未來想念什麼，音樂？行銷或心理學？若到東岸念大學，花10萬美元買的房子也有，但就是偏遠地帶、治安不行，最後決定宿舍就好。」這次陶子專程去，「考慮到高中生的心理狀態不是只有吃和喝，更重要的是今年課業關乎未來申請大學，尤其宗教學非常難，包含了歷史和哲學，我們已打算幫她請家教了。」

陶子已慢慢融入LA生活，常開著車載荳荳採買、或去搭校車，「光開上那裡的高速公路就很恐怖，今天我跟荳荳趁提早下課跑去一家樂器行買了把電吉他，荳荳自學有成，我希望她能教我，有趣的是，這裡一把電吉他才200美元（她認為是地方品牌才這麼便宜），但一杯珍奶就要200台幣（約6.56美元），物價是台灣3倍，所以我們只喝便宜的水，珍奶回台灣再喝，平時吃的方面，我會採買自己做。」之前還跟賈永婕母女在當地相會聚餐，她跟賈，都是放心不下女兒的媽媽。

美國大學如果努力一下，大二就能修完全部學分，荳荳要念幾年，還得看她過程中摸索出到底想念什麼科系，但可以確定的是，未來還有好多年，陶子和李李仁，每一年都得各自花時間飛到美國陪她，她拍荳荳上校車的背影，寫下，「希望她能交到朋友，能遇到好老師，能探索出人生夢想，能享受學習、能挺過孤單。 」 當媽媽的，看著女兒的人生，「就是不斷目送」。