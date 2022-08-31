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42歲蔡依林脫了 裸上半身入鏡：學習是更接近自己

記者杜沛學​​／綜合報導​
蔡依林拍攝時尚雜誌，半身裸體入鏡。（圖：VOGUE提供）
蔡依林拍攝時尚雜誌，半身裸體入鏡。（圖：VOGUE提供）

42歲的台灣女歌手蔡依林之前被姊姊曝光編織新才能，讓網友對歌壇天后的手藝讚不絕口，她興趣廣泛，包括畫畫、咖啡拉花、瑜伽，還開了翻糖蛋糕工作室。她擔任時尚雜誌「VOGUE」9月號封面人物，大方裸背甚至沒穿上衣就入鏡，接受訪問時說：「我覺得學習是更接近我自己，更了解自己在這個過程中的樣子。」

蔡依林興趣廣泛，她認為「學習是更接近我自己」。（圖：VOGUE提供）
蔡依林興趣廣泛，她認為「學習是更接近我自己」。（圖：VOGUE提供）

蔡依林繼續形容：「從著魔、迷戀到全身痠痛、甚至自我懷疑，就會知道每個階段必經的過程，我現在也會就過去的經驗觀察評斷自己的狀態，不會這麼容易氣餒。」至於學習編織，她笑說：「當你花很長時間做一個東西，獲得的還有克服困難的過程，比直接買東西滿足感持續，這是我認為的手作魅力。」

興趣廣泛，或許也是蔡依林對歌唱本業持續23年仍從未厭倦的原因，「我覺得自己在學東學西的過程中，把主幹培養得比較堅固，所以我鼓勵年輕人除了本業一定要學興趣，才會被滋養。」

蔡依林笑說自己沒有在台上的時候，只是一個很愛待在家裡的宅女，「在音樂跟表演的包覆之下，感覺好像是在演一場戲，跳進去那個角色裡，表演完就下戲了。」心態上的轉變也讓她更多地覺察內心，「現在的我更有彈性，可以感覺到自己的狀態，是有史以來最好的。」即將42歲的她更自信認為，現在沒有人會「否定」她了吧。

蔡依林 咖啡 時尚

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