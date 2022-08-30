送別愛女余苑綺 余天、李亞萍幾度哭斷腸

余天(左)、李亞萍失去愛女，至今仍悲慟不已。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星余天和李亞萍次女余苑綺21日癌逝榮總，39歲人生就此謝幕，告別式日前在台北一殯景行廳舉行，余苑綺是虔誠基督徒，告別式採取追思音樂會的方式，由宋達民擔任主禮牧師，余天和李亞萍白髮人送黑髮人，喪女之痛難以平復，幾度在現場哭斷腸，令人鼻酸，而余祥銓上台感性致詞，一開口就哽咽。

余祥銓的致詞，令不少人不捨落淚。（記者王聰賢／攝影）

余苑綺告別式會場以一片白色花海布置，牽著外孫女入場的余天，一早在臉書 發文悼念愛女「今天送別苑綺，現在已經無病無痛，到天上當天使 了。妳的美麗身影會一直留在大家心中。」余祥銓的致詞更讓人心碎不捨，他哽咽道「親愛的二姊，我們大家都好想妳，不知道這幾天妳在天上都在做些什麼，弟弟每天晚上都好想夢到妳見妳一面，但妳知道我會激動難過，到現在還沒來見我。」

余家人送別余苑綺。（記者王聰賢／攝影）

余祥銓也回憶姊弟倆的兒時趣事，「小時我們常吵架打架，但妳還是非常照顧我，出國讀書妳是我監護人，我非常調皮，妳常被叫到校長室，幫我擦屁股」，後來余苑綺返台想當歌星，卻被媽媽嫌棄歌聲像鴨子，「妳每天努力練習，自己去草屯歌星秀駐唱，想成為爸媽的驕傲。」

最後余祥銓淚喊「二姊妳真的辛苦了，弟弟答應妳的事一定會做到，謝謝妳今生當我姊姊，下一輩子一定要再當一家人，我們大家都好愛妳。」全場淚崩。