民歌嘉年華13歌手同台 施孝榮、鄭怡懷舊開唱

王瑞瑜(左起)、李明德、王夢麟、楊耀東、殷正洋昨一起大合唱。（記者李政龍／攝影）

「2022夏日民歌嘉年華」演唱會集結14名民歌手，自高雄起跑後，日前移師台北小巨蛋，他們特別規畫彩蛋，合唱曲目以及編排有別於高雄場，但周治平因確診缺席。自美返台的楊耀東，更特別秀了小提琴琴技。

王夢麟有感而發表示，錢，在這個年紀已沒那麼重要，健康最重要，想起去年冬天起床看到腳變成紫色，嚇到立即就醫檢查，結果醫師說可以回家了，眾人好奇原因，王夢麟說：「醫師說沒關係，是襪子掉色。」

于台煙、王夢麟、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、金智娟、殷正洋、陳艾湄、楊耀東、趙詠華在開場時齊聲合唱「童年」、「讓我們看雲去」，將近萬名歌迷拉進時光隧道，接著兼任製作人的施孝榮帶來「一條日光大道」，他笑說：「這個午後充滿活力以及熱情，視覺你們看起來像是在後花園一樣，我特別把自己裝扮成含羞草。」逗樂全場。

鄭怡穿18公分高跟鞋登台獻唱。（記者李政龍／攝影）

為了符合夏日主題，13位歌手精心打扮，每每登台就有新造型，鄭怡甚至穿上18公分的高跟鞋，搭配吹高5公分的頭髮，笑稱有了180公分的體驗。王瑞瑜、李明德、施孝榮、殷正洋合組的「Uncle Encore」帶來多首金曲，碰巧4人歲數今年合計250歲，在台上搞笑模仿80歲年老登台的模樣，施孝榮模擬健忘狀況，趁機吐槽王瑞瑜常忘記排練時間跟場地：「他在群組都第一個回答，時間到了卻沒出現。」