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老婆又被拍和教練打球 曾國城挺狗仔偷拍

記者林怡秀／綜合報導
曾國城擔任「鴻門家宴」客座評審。（圖：衛視提供）
曾國城擔任「鴻門家宴」客座評審。（圖：衛視提供）

台灣男星曾國城主持的公視「一字千金」收視率刷新開台紀錄，今新一季「一字千金 筆武大匯」進棚開錄，公視總經理徐秋華特別送上蛋糕慶祝，新一季節目也將於9月11日起播出，曾國城手上幾乎都是長壽節目，「一字千金」開播至今也已經長達8年，他歸功於自己夠努力，運氣也很好，「大家都想把節目做很久，但很多節目都做不到半年就停。」因此他也格外珍惜這樣的機運。

而曾國城老婆劉晏鈴日前二度被拍到和兒子的羽球教練切磋球技，劉晏鈴的火辣身材尤其吸睛，曾國城被問及此事，大方回應：「我覺得很好耶，有人可以幫我監督她。」問他老婆屢次被偷拍，會覺得困擾嗎？他開玩笑：「這樣很好，她就繼續這樣下去好了」，他認為，老婆身為公眾人物的另一半，是兩個孩子的媽，又保養得宜、個性熱情，「我覺得有這樣的制約條件，可以約束她一下也不錯。」

劉晏鈴透過運動維持曼妙身材，但曾國城坦言很少和老婆一起打羽球，「我也喜歡運動，但我比較想要把高爾夫球打好，以前比較常跟她一起運動，現在忙就很少，分開練吧算了，她體能條件比我好，看她做得到你做不到反而氣。」他說老婆是全職的家庭主婦，有大把時間可以保養，維持這樣的狀態很正常，他也承認會在意老婆的體態，不希望對方身材走鐘。

羽球

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