為「全明星」拚了 陳妤壯到像體保生

陳妤表示一周五天的訓練，已練出一身肌肉。（圖：MyVideo提供）

台灣女星陳妤曾和許光漢在「戀愛沙塵暴」演情侶，還因此劇獲金鐘52新進演員獎，近年主演的夯劇「我們與惡的距離」、賣座愛情片「可不可以，你也剛好喜歡我」受矚目，她不僅會演戲，也擅長運動，她近期參加「全明星運動會4」，拚全力一周練習五次，心理素質成長不少，肌肉也變大，且曬得更黑，笑稱現在看起來超像「體保生」。

陳妤私下熱愛滑板、滑雪 、羽球 等運動，卻沒有太多粉絲知道，也因此成了她參加「全明星運動會」的動力，她第三季有被詢問過，但當時除了有工作外也擔心受傷，後來第四季再度找上門，時間搭得上，也笑認自己「信用破產 」，因私下運動就容易受傷，沒理由怕受傷而不去節目，再加上錄製節目「綜藝玩很大」代班時，討論度很高，玩得很開心，她開始覺得不需限制自己。

但是相較之前玩的心態，這次是認真比賽，對此她直呼，「真的沒想過，所以我才被嚇哭，我把事情想得太簡單，以為只是來玩的。」她日前在臉書抒發心情，認為五人制棒球賽表現不佳，意識到自己無能的恐懼，「我以前是等到可以拿出來再獻寶，但全明星沒時間準備，還沒完全準備好的狀態，就要呈現出來。」