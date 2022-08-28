S2O潑水音樂祭開趴 具俊曄甜藏驚喜送大S

具俊曄現身「S2O Taiwan潑水音樂祭」，HIGH炸一小時。（記者李政龍／攝影）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」連兩天登場，先前主辦單位斯邦奈表明等CL、Yellow Claw、R3hab大牌都不會登台，引起網友反彈，雖然主辦單位強調並不會退票，雖在消保官介入下似乎有所軟化，只是仍狀況不明，主辦單位最後仍邀來「國民姐夫」具俊曄 、西班牙 「電音界小賈斯汀」丹尼艾維拉出席演出。

海外大咖都缺席，「國民姐夫」具俊曄日前仍出席，並展開長達一小時的DJ表演，一連串炸到不行的歌曲，把現場氣氛越炒越HIGH，特別是當招牌歌曲「Bing Bing Bing」前奏響起時，台下尖叫聲不斷，搭配現場噴到五層樓高的水柱，全場觀眾濕成一片狂歡。除了招牌曲，具俊曄也為了第二天的演出特別準備了「This is love」、「Destiny」兩首歌，是特別準備要送給老婆大S 的驚喜，相當甜蜜。

上周赴台完成隔離3+4的Danny Avila在S2O Taiwan壓軸登場，開場第一首歌立刻炒熱全場氣氛，帶來他的招牌歌曲「End Of The Night」，台下觀眾濕身跳成一片、HIGH到最高點，到了表演結束前他感性告白台灣粉絲：「我愛你們！」。

S2O Taiwan首日吸引2萬人朝聖，第二天主舞台將由世界百大DJ第34名「電音界小賈斯汀」Danny Avila帶來與第一天截然不同的兩段表演，並與同樣來自西班牙的雙人組新星Prophecy以現場B2B的形式壓軸登場，下午則有台灣性感尤物DJ PeiPei（林佩佩）以及大馬波霸女神AmberNA（藍星蕾）火辣表演；嘻哈舞台「MoneyBunny」有禁藥王＆栗子與潮州土狗B2B共同表演，以及「大嘻哈時代」Multiverse、PIZZALI、Sinner Moon、Barry Chen、蛋頭BG8LOCC、Gambler、Gil G輪番上陣。