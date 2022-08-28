「熙娣想聊」在星奪最佳亞洲脫口秀獎 小S不嘴軟了

「熙娣想聊」得獎畫面。（圖：CATCHPLAY提供）

新加坡 亞洲內容大獎（ContentAsia Awards 2022）日前公布得獎名單，台灣女星小S 主持的「熙娣想聊」一舉拿下「最佳亞洲脫口秀」獎項，引發全台追劇熱潮的「俗女養成記2」入圍3項，最後抱走「最佳喜劇節目」大獎。

小S第一時間獲知喜訊，開心到直問：「不會吧！我真的是國際巨星了！」她坦言最感謝的還是姊姊大S，「因為當時她鼓勵我一定要做這個節目，那時候我很沒有信心，所以我非常感謝她。」另一位要謝的則是製作人B2，在疫情期間刻苦克難地完成了這個節目。

現在「熙娣想聊」已經在籌備第二季，小S期許自己會做得更好，當然她不忘自豪：「我現在已經是真正的國際巨星，講的時候再也不會嘴軟了，謝謝大家的肯定，我會做更多好看的節目。」

「俗女2」得獎畫面。（圖：CATCHPLAY提供）

「俗女2」的成功同樣有目共睹，打破了續集魔咒依舊叫好叫座。導演 陳長綸也感謝肯定，「很高興在新加坡亞洲內容大獎中看到其他國家電視節目的風格和題材，有別於我們熟悉的日本、南韓等地的節目；同時很幸運地，我們也榮獲了最佳喜劇節目。」

嚴藝文感性地說：「很謝謝大家對『俗女2』的欣賞。我自己非常愛這個作品，也愛參與俗女的每一個幕前幕後的夥伴。拍喜劇是一件超級難的事，我期許自己能一直堅持下去。」