徐懷鈺台上自曝「分手」 趙傳害羞暗示：我現在單身

徐懷鈺擔任趙傳演唱會嘉賓。（記者王聰賢／攝影）

61歲的趙傳出道34年，27日首度在北流開唱，他狂飆30首搖滾情歌，完成他的「人生大夢」，並邀來徐懷鈺組「美女野獸」高唱「怪獸」，趙傳難得在台上又唱又跳，還脫掉外套大秀鍛煉有成的麒麟臂，徐懷鈺逗趙傳：「你想再進一步嗎？想追我嗎？」趙傳笑回：「我現在單身。」

演唱會因疫情 二度延期，昨終於順利舉行，趙傳一開場忍不住情緒激動，向觀眾深深一鞠躬，說：「我在開場聽到大家喊，其實有點激動，非常感謝大家今天來參加我的『人生大夢演唱會』，來的都是真愛，在疫情的情況下，大家冒險前來，請接受我誠摯的鞠躬。」滿場4千位歌迷報以熱烈掌聲。

趙傳和徐懷鈺10多年前合作過，這次再度合體，徐懷鈺見到老朋友第一句話就說：「傳哥根本都沒變！無論身型；體態都保持得超好！重點是一樣的親切！」她坦言心情有些緊張，「很怕自己表現不好，很謝謝傳哥給我信心！我會盡全力讓全場high起來，搞笑的部分就交給我！」兩人合唱搖滾版的「怪獸」，趙傳從狂野搖滾漢子搖身一變成成唱唱跳跳的可愛怪獸，他透露在家裡反覆聽歌練習了好幾天，兒女也為他打氣加油。

徐懷鈺和趙傳在台上和觀眾打招呼，趙傳誇她一出場魅力超強，連台下反應都比較大，徐懷鈺笑說：「他們是為了你欸，我今天的責任很大，今天是你的人生大夢，本來是你要訪問我，現在換我來訪問你。」

徐懷鈺擔任趙傳演唱會嘉賓。（記者王聰賢／攝影）

徐懷鈺問台下：「你們想聽我的近況嗎？我的近況就是傳哥的近況，傳哥的近況就是我的近況。」趙傳笑問：「這是一種暗示嗎？意思是通過我就會知道你。」兩人當場清唱「愛要怎麼說出口」，唱完後徐懷鈺繼續撩趙傳：「你會想再進一步嗎？」趙傳傻笑，徐懷鈺問他：「不用問你的孩子對不對？」趙傳害羞問：「什麼孩子？」逗得台下哈哈大笑。

徐懷鈺笑說：「意思是你有可能會追我！」趙傳說：「這算是多年來的心願之一。」徐懷鈺搬出自己的繼父，「既然這樣，今天我就開放讓你追求，因為我的繼父很喜歡傳哥，他叫我每一首歌都要會唱。」趙傳笑說：「改天我去拜訪你繼父好了，問我有沒有這個機會可以（追你）。」徐懷鈺笑說：「他會說好，他多期待我現在趕快嫁出去。」趙傳連忙說：「我現在也單身。」

徐懷鈺回應：「所以是我們今天在一起，想之後我們以後會不會在一起？」最後連忙把趙傳趕下台換衣服，預告要獻唱「分飛」，暗示兩人的戀情已結束，她說：「我們的事，我們下台再談，雖然我的戀情相當短暫就是分飛了，現在不趕快說分，以後長痛不如短痛。」

除了徐懷鈺，趙傳也和老王樂隊合唱「我還年輕我還年輕」。在圈內人緣極佳的趙傳，好友李宗盛、黃韻玲、潘越雲、丁曉雯都坐在台下欣賞演出，他還在台上對李宗盛開玩笑說：「我只是禮貌性的邀請，沒想到真的來了！」 還自曝打麻常贏李宗盛的錢，「感覺您今天是來驗收我的，今天大部分都是你的歌，版稅應該也收不了少，有機會再合作一把，看有沒有哪個歌可以超越『我是一隻小小鳥』！ 」