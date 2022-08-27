「熙娣想聊」擒國際大獎 小S自豪「再也不嘴軟了」
新加坡亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022 26日公布得獎名單，小S主持的「熙娣想聊」一舉拿下「最佳亞洲脫口秀」獎項。而引發全台追劇熱潮的「俗女養成記2」，在新加坡亞洲內容大獎的三項入圍中，也抱回了「最佳喜劇節目」大獎。
小S開心致謝，更透露將籌備第二季的計畫，她說：「最感謝的還是我姐，因爲當時她鼓勵我一定要做這個節目，那時候我很沒有信心，所以我非常感謝大S。然後也感謝我的另外一位製作人B2 ，在疫情期間蠻刻苦克難地做了這個節目，最後竟然還可以受到國際的肯定，我覺得這真的對我們整個團隊是一個超級大的鼓勵。第二季已經在籌備中，希望可以也做得很好，我現在已經是真正的international professional superstar，講的時候再也不會嘴軟了，謝謝大家的肯定，我會做更多好看的節目。」
「俗女」導演陳長綸表示： 「很高興在新加坡亞洲內容大獎中看到其他國家電視節目的風格和題材，有別於我們熟悉的日本、韓國等地的節目；同時很幸運地，我們也榮獲了最佳喜劇節目。」導演嚴藝文則感性地說：「很謝謝大家對俗女2的欣賞。我自己非常『愛』這個作品，也『愛』參與俗女的每一個幕前幕後的夥伴。拍『喜劇』是一件超級難的事，我期許自己能一直堅持下去。」
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