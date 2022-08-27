「熙娣想聊」擒國際大獎 小S自豪「再也不嘴軟了」

「熙娣想聊」得獎畫面。（CATCHPLAY提供）

新加坡 亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022 26日公布得獎名單，小S 主持的「熙娣想聊」一舉拿下「最佳亞洲脫口秀」獎項。而引發全台追劇熱潮的「俗女養成記2」，在新加坡亞洲內容大獎的三項入圍中，也抱回了「最佳喜劇節目」大獎。

小S開心致謝，更透露將籌備第二季的計畫，她說：「最感謝的還是我姐，因爲當時她鼓勵我一定要做這個節目，那時候我很沒有信心，所以我非常感謝大S。然後也感謝我的另外一位製作人B2 ，在疫情期間蠻刻苦克難地做了這個節目，最後竟然還可以受到國際的肯定，我覺得這真的對我們整個團隊是一個超級大的鼓勵。第二季已經在籌備中，希望可以也做得很好，我現在已經是真正的international professional superstar，講的時候再也不會嘴軟了，謝謝大家的肯定，我會做更多好看的節目。」