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戲說從頭／「愛上你」大聊蛋蛋 老幹新枝齊搞笑

記者楊起鳳╱綜合報導
連晨翔(左起)大元和楊子儀三人有錯綜複雜的關係。(圖：三立提供)
連晨翔(左起)大元和楊子儀三人有錯綜複雜的關係。(圖：三立提供)

台劇「門當互懟愛上你」首映會，連晨翔這次毫無偶包演出，除首集被大元一抓露屁溝外，臉又被蛋糕砸滿奶油，甚至聊天的話題都是「蛋蛋和海綿體」，讓老戲骨的檢場笑說，他們因為賀爾蒙退化，對這種話題已無動力，只能聊聊保養攝護腺話題。

連晨翔首度和大元合作默契十足，兩人合體最多的戲竟是吻戲，日前大元重感冒仍趕拍吻戲，連晨翔感冒才剛好，雖怕怕但硬接招，一場吻戲拍了十幾次，過程中每次停機連晨翔就趕快漱口，笑說：「可減低細菌量。」回家後還趕快快篩，楊子儀才坦承自己是才是這三角傳播鏈的源頭。

而這場吻戲在寧夏夜市拍攝，現場引起逛夜市的群眾圍觀，大元發現楊子儀好有觀眾緣，現場觀眾都對著他拍，楊子儀也回敬大元說她跟晨翔是拍戲以來他最愛的男女主角了，就是因為三人的好默契，兩位男生還會自己加戲，光楊子儀拍打連晨翔屁股，就像是在拍BL劇。

另該劇資深演員況明潔、檢場及樊光耀演起喜劇也是相互尬戲搞笑，他們再加上謝瓊煖，笑稱是「福祿壽喜」，精采熱鬧度不論台上或台下都不輸年輕人，況明潔笑說在拍戲現場檢場超愛加台詞，同一場戲導演拍四次，他每次的台詞都不同，弄得大家都笑場，樊光耀笑說可能怕腦霧，所以就多加了一些對白。

資深組平時在拍戲閒暇時會大談養身之道，況明潔笑說年輕人跟他們最天差地別的話題竟是聊蛋蛋，連晨翔趕緊解釋：「因為和楊子儀聊天時聊到打籃球撞到蛋蛋，因為我也有同樣的經驗，而最痛的是海綿體，大家就這樣聊了起來。」沒想到引起大元的好奇，一直問說海綿體長什麼樣子，連晨翔笑稱：「這就不方便給你看了。」

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