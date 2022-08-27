賈靜雯合體修杰楷 代言撈千萬

賈靜雯(左)與修杰楷夫妻合體代言，聯手賺逾千萬台幣。(取材自臉書)

台灣藝人賈靜雯與修杰楷夫妻繼合體代言住宅設備後，再度為服飾品牌同框代言，夫妻聯手賺逾千萬台幣，近來兩人代言照曝光，愜意居家的畫面洋溢幸福感，網友直呼賈靜雯根本看不出比修杰楷大九歲。

賈靜雯先是相隔20年再度代言內衣，大方展露內在美；合作愉快之下，又拉修杰楷合體代言居家服。賈靜雯照片中呈現好身材、好狀態，經紀人表示，結束「媽，別鬧了！」宣傳後，她有比較多時間陪小孩、運動，因此狀態非常好。不過前陣子二女兒咘咘過7歲生日，賈靜雯發文透露「今年是我第一次不在咘咘身邊過生日」，據悉她已到大陸工作。

另一對銀色夫妻檔黃子佼、孟耿如，在「愛情發生在三天後」中另類同框，黃子佼客串孟耿如演出的「愛」劇，本色演出主持人，直呼老婆在現場讓他較緊張，形容老婆「比較像是冷眼旁觀看好戲」，夫妻倆不會干涉對方工作，也是維繫感情之道。

而兩人的女兒黃玉米受到網友喜愛，是否擔心女兒未來受到網路言論的影響？黃子佼目前還不擔心，「她未來會背負星二代的名號，但畢竟還要好幾年後，有些事情要自己面對，我們當父母的也要繼續學習，做中學、學中做，這是每個父母都要經歷的階段。」