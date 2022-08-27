我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

賈靜雯合體修杰楷 代言撈千萬

記者杜沛學╱綜合報導
賈靜雯(左)與修杰楷夫妻合體代言，聯手賺逾千萬台幣。(取材自臉書)
賈靜雯(左)與修杰楷夫妻合體代言，聯手賺逾千萬台幣。(取材自臉書)

台灣藝人賈靜雯與修杰楷夫妻繼合體代言住宅設備後，再度為服飾品牌同框代言，夫妻聯手賺逾千萬台幣，近來兩人代言照曝光，愜意居家的畫面洋溢幸福感，網友直呼賈靜雯根本看不出比修杰楷大九歲。

賈靜雯先是相隔20年再度代言內衣，大方展露內在美；合作愉快之下，又拉修杰楷合體代言居家服。賈靜雯照片中呈現好身材、好狀態，經紀人表示，結束「媽，別鬧了！」宣傳後，她有比較多時間陪小孩、運動，因此狀態非常好。不過前陣子二女兒咘咘過7歲生日，賈靜雯發文透露「今年是我第一次不在咘咘身邊過生日」，據悉她已到大陸工作。

另一對銀色夫妻檔黃子佼、孟耿如，在「愛情發生在三天後」中另類同框，黃子佼客串孟耿如演出的「愛」劇，本色演出主持人，直呼老婆在現場讓他較緊張，形容老婆「比較像是冷眼旁觀看好戲」，夫妻倆不會干涉對方工作，也是維繫感情之道。

而兩人的女兒黃玉米受到網友喜愛，是否擔心女兒未來受到網路言論的影響？黃子佼目前還不擔心，「她未來會背負星二代的名號，但畢竟還要好幾年後，有些事情要自己面對，我們當父母的也要繼續學習，做中學、學中做，這是每個父母都要經歷的階段。」

上一則

戲說從頭／「愛上你」大聊蛋蛋 老幹新枝齊搞笑

下一則

布蘭妮睽違6年發新單曲 攜手艾爾頓強合唱

延伸閱讀

賈靜雯辣秀美腿代言 看不出來比修杰楷大9歲

賈靜雯辣秀美腿代言 看不出來比修杰楷大9歲
和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃

和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
咘咘、波妞送修杰楷卡片自曝膚色 賈靜雯笑虧：很真實

咘咘、波妞送修杰楷卡片自曝膚色 賈靜雯笑虧：很真實

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
張柏芝。（取材自微博）

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

2022-08-19 22:05
余天夫妻現在緊守在余苑綺身邊。圖／本報資料照片

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

2022-08-19 11:59
周海媚短髮造型。圖／摘自抖音

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

2022-08-22 12:27
艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。(圖：民視提供)

艾成媽媽慟別兒子 分享親筆信：王瞳永遠是蔡家一分子

2022-08-19 11:22

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」