衰捲網紅詐騙、死亡風波 林心如發聲：希望少點欺騙

林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發布記者會。（圖：VALENTINO提供）

女星林心如 日前罕見動怒發文，指一名網紅「荷莉」冒充她姪女身分，沒想到引發軒然大波，該名網紅爆出身亡消息，「團隊」還用限時動態要酸民不要再攻擊荷莉，林心如出席活動時首度發聲。

VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列是由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的純粹宇宙，以單一色彩符號打造的世界，猶如一次大膽的創意實驗。品牌與Pantone合作，特地為Valentino研發一款專屬的粉紅色調，秀上全系列以單一色彩演繹簡約主義。林心如換上一身PINK PP全粉紅現身記者會，腳踩高達18公分的走秀款恨天高，被問到最近是否瘦了？她笑說：「因為我今天比較高！」

林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發布記者會。（圖：VALENTINO提供）

林心如無端掃到網紅詐騙 颱風尾，她耐心回應，「希望我們社會多一點愛和良善，少一點欺騙和謊言，留給我們的下一代和下一代孩子很好的環境和榜樣，大家有任何事情都需要去查證，不要讓一些其實不應該受到傷害的人再次受到傷害」。

此外，林心如表示自己非常喜歡粉紅色，所以出席活動完全正中自己喜好，看了心情很好。除了自己喜歡，也常為女兒添購粉紅色的衣服和配件，但同長都是混搭的方式很少像今天一樣全身，包括耳環和手套都粉紅。關於穿搭，她認為不論流行什麼，重點是要「穿出自己的個性吧。最主要是你穿衣服而不是讓衣服穿你，雖然每一季有每一季的流行，但要去穿適合自己的東西。」