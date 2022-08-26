和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃

黃子佼樂曬女兒黃玉米萌照。（取材自臉書）

孟耿如在時創影業、八大、東森「愛情發生在三天後」中與陳庭妮、劉冠廷、林哲熹四角戀將有突破性變化，在關鍵劇情時刻，孟耿如的老公黃子佼也來「參一腳」，客串主持人的角色夫妻兩人「另類同框」，黃子佼直呼緊張又好玩，孟耿如是否有指導演 技，他笑說：「她在彩排時有來關心一下，但感覺比較像是冷眼旁觀看好戲！」

其實黃子佼一直很喜愛演戲，但自謙：「沒什麼『戲胞』，偶爾客串過過癮，戲份不用太重！」此次本色演出主持人，在節目中訪問陳庭妮男友同時也和孟耿如曖昧的林哲熹，他坦言過去也常訪問這兩位演員，「要突然轉化成戲裡的狀態，自己也稍微不習慣，但既然要去就做好準備，還好沒有嚴重NG，也感謝導演馮凱禮遇。」

和老婆同場飆戲，黃子佼坦言比起過去其他客串都更困難，雖然戲份不多，「主要是我給自己的壓力。」不過孟耿如無論事前事後都沒有多給建議或評價，黃子佼也分享兩人面對彼此演藝工作的態度，「我們不太干涉對方工作，她不會對我主持內容給建議，我也不會插手她受訪或演戲的內容。」這是兩人維繫感情之道，「夫妻不要過度干預對方工作，私生活都已經膩在一塊，其餘就留給彼此一片天！」

陳庭妮和林哲熹在劇中以網路紅人和演員的情侶檔身份一起接受黃子佼訪問，黃子佼毫不留情單刀直入問起這兩位嘉賓的感情關係，而黃子佼和孟耿如一路走來也是銀色情侶檔，如何調適私生活幾乎完全攤在大眾底下的生活？黃子佼表示從事演藝工作多年早有覺悟，「既然身為公眾人物，從大眾目光獲得掌聲和工作，對於外界關心的事情，只要可以分享、帶來能量且療癒的，某種程度都算是工作的一部分。」

孟耿如今年誕下女兒「黃玉米」，和黃子佼兩人經常在社群 大方曬娃，可愛溫馨的畫面帶給粉絲們正能量，讓女兒一出生就暴紅，不過黃子佼承認還是有某些想「藏私」的時刻，「例如生產的影像照片就沒有公開，畢竟太赤裸、血淋淋，就自己留著紀念。」